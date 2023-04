Remus Boroiu nu și-a revăzut logodnica după ce a părăsit Survivor România 2023. Ce se întâmplă, de fapt, cu relația celor doi

Remus Boroiu s-a întors de câteva săptămâni de la Survivor România 2023. „Faimosul” a stat despărțit de logodnica lui timp de 5 luni, iar acum, după ce a revenit în țară, mulți s-au întrebat ce se întâmplă cu relația celor doi.

Remus Boroiu nu s-a revăzut încă cu partenera sa, căci aceasta este plecată în Bali, acolo unde cei doi au o casă și unde locuiesc de aproape 3 ani.

Remus Boroiu a fost eliminat de la Surviror

Pe data de 5 aprilie, „Faimosul” a fost eliminat de la Survivor, deoarece a primit mai puține voturi din partea publicului decât Carmen Grebenișan, iar astfel a fost nevoit să părăsească emisiunea de la Pro Tv. În cadrul unui interviu, acesta a dezvăluit care a fost primul gest pe care l-a făcut după ce a plecat din Republica Dominicană.

„Prima dată am sunat-o pe mama mea, apoi pe iubita mea. Am mâncat fix ce am primit – orez cu legume și chiftele. Masa pe care mi-o doream era una proteică și un desert sănătos, precum clătite proteice”, a declarat Remus Boroiu pentru Click.ro.

De asemenea, sportivul a mărturisit că a slăbit aproape 10 kilograme pe parcursul competiției.

„Am slăbit aproape 10 kilograme în primă fază. Apoi câștigând probe, metabolismul schimbându-se la Survivor, am început să pun pe mine. Dacă trag linie, nu am dat multe kilograme jos, ceea ce mă bucură și mă face să am încredere și mai mare în tot ce fac eu ca sportiv, de la antrenamente la mâncarea pe care o consum, pentru că mi-am conservat foarte bine masa musculară”, a mai declarat sportivul.

Remus Boroiu va pleca în Bali, acolo unde locuiește cu logodnica sa

Pe de altă parte, despre relația pe care o are de mai multă vreme, Remus Boroiu a dezvăluit că îi duce dorul partenerei sale, cu care nu s-a mai văzut de 5 luni.

„Logodnica mea m-a susținut în acest proiect, însă i-a fost foarte greu. Și a suferit destul de mult. Chiar dacă am stat doar 3 luni la Survivor, ea a stat departe de mine 5 luni. Cu o lună înainte, eu am plecat din Bali și am venit în România pentru a mă pregăti. Iar după ieșire, am revenit tot aici, deci a fost prelungită absența mea”, a mai spus el pentru sursa citată.

„Faimosul” va pleca în curând în Bali, acolo unde locuiește cu logodnica sa. Cei doi au chiar și planuri de căsătorie.

„Imediat ce termin filmările și toate îndatoririle, mă voi întoarce în Bali să-mi continui proiectul imobiliar, cu cartierul pe care-l construiesc acolo. Dar mai ales să fiu alături de logodnica mea. Îmi doresc să fac nuntă și să facem copii, deoarece familia este cel mai valoros lucru pe care-l putem avea pe acest pământ”, a mai declarat Remus Boroiu pentru Unica.ro.

