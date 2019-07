Remus Truică, a patra oară tătic. Iubita lui, Diana Cîțu, îi va dărui cel de-al doilea copil

Remus Truică se pregătește să devină tătic pentru a patra oară. Omul de afaceri și iubita lui, Diana Cîțu, așteaptă cel de-al doilea copil, omul de afaceri având încă două fetițe gemene din fosta căsnicie.

Bruneta est gravidă în aproximativ opt luni, mai are foarte puțin și va aduce pe lume un bebeluș. Potrivit stirilekanald.ro, cei doi au fost, weekendul trecut la mare, iar Diana (32 ani) și-a expus burtica de gravidă la o plajă de fițe din Mamaia. Remus Truică mai are un copil cu Diana Cîțu, născut în 2016.

„Eu nu văd decât genele lui lungi, pielea lui mată și zâmbetul seducător. Face bine dragoste. … Odată cu venirea toamnei, iată și sfârșitul poveștii mele de iubire. Am fost păcălită. Rămâne cu soția lui. Nu mai scrie. Nu mai sună. Ce idioată am fost! Dar nu! Nu! Am dreptul să trăiesc, să visez, să mă înșel. Sunt decepționată, dar am trăit un vârtej ciudat”, a scris artista în cartea care spera să îi folosească drept terapie. (CITEȘTE ȘI: FOSTUL ȘEF DE CABINET AL LUI ADRIAN NĂSTASE, VIAȚĂ DE BAȘTAN)

După ce a aflat de infidelitatea soțului, Irina Truică a hotărât să se întâlnească cu Patricia Kaas.

„Am fost să mă văd cu Patricia Kaas, care mi-a confirmat că despre soțul meu este vorba în carte. Mai mult, ea mi-a povestit amănunte picante din relația clandestină pe care a avut-o cu soțul meu”, a declarat la acea vreme fosta soție a miliardarului.