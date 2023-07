Renunță la cariera muzicală și se reprofilează! Connect-R știe ce urmează să facă

În urmă cu o lună, Connect-R făcea o dezvăluire la care nimeni nu se aștepta. Artistul anunța că în maximum doi ani o să renunțe la muzică și o să se retragă de pe scenă. Vestea a luat prin surprindere multă lume, iar fanii artistului nici nu au vrut să o creadă. Însă, se pare că el este destul de convins și chiar s-a gândit să se reprofileze. Cu ce o să se ocupe Connect-R, după ce o să abandoneze concertele?

După ce a decis că nu o să mai acorde prea mult timp muzicii, Connect-R a pus pe masă alternativele. Este clar că este atras de artă și se pare că are talente în mai multe direcții, așa că nu plănuiește să se îndepărteze prea tare de acest domeniu. În urmă cu o lună a lansat propria carte, semn că are talent și la scris, iar acum se gândește să devină cunoscut și în domeniul picturii.

Connect-R are această pasiune de ceva timp și chiar a realizat, până acum, mai multe lucrări, însă nu a luat lucrurile prea în serios. Dar, după ce o să renunțe la muzică se gândește să aplece mai mult asupra acestui domeniu și să își expună creațiile.

„Da. (n.r. încă se gândește la retragere). Nu de la burn out-uri, ci de la faptul că viața nu înseamnă doar muzică. Poate o să pictez, poate o să scriu. Da. (n.r. este talentat la pictat). Am făcute lucrări, dar nu le am expuse. Da, da. (n.r. sunt ținute în casă).(…) Eu iubesc arta, scriu. Arta nu înseamnă doar muzică. Normal că așa m-am făcut cunoscut, dar am multe de oferit. Vreau să fac și altceva! Oricât de obositor ar fi, nu muncim pe șantier, hai să fim serioși!”, a declarat Connect-R, potrivit ego.ro.

„Undeva trebuie să se oprească”

În urmă cu o lună, în cadrul unui podcast, Connect-R declara că viața de cântăreț nu este una prea ușoară. Mereu se află pe drumuri, programul este haotic, fapt care i-a afectat, deja, sănătatea. Așa că artistul a decis că drumul lui în industria muzicală să nu mai continue prea mult.

De asemenea, artistul mărturisea că își dorește să se retragă de pe scenă și pentru că visează la mai mult timp liber. Plănuiește să călătorească, să vadă toată lumea, să se dezvolte, iar pentru a face toate acestea are nevoie de timp pentru el.

„O să fac un anunț în premieră. Suntem în 2023. În maxim doi ani fratele tău se retrage ușor, ușor. Voi rămâne în studio foarte mult și probabil că o să mai fac câteva concerte mari. Vreo 4-5 în niște săli mai mari din țară, din București evident, și cam atât. Viața nu e doar turneu, aplauze și bani. Vreau să mă plimb, vreau să văd lumea asta.

Nu mai pot să stau în scaunul de mașină kilometri întregi. Anul trecut, șoferul meu a mers cu perfuzii după el, eu am făcut o criză de rinichi. E mult, e foarte mult. Undeva trebuie să se oprească. În doi ani, gata”, declara Connect-R, în cadrul podcast-ului realizat de Radu Țibulă.

