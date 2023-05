Reprezentantul României la Eurovision se spală pe mâini după ultimele critici: „Nu a existat aportul meu regizoral la acel moment”

Eșecul României din acest an de la Eurovision a stârnit numeroase reacții, iar Theodor Andrei și piesa cu care a participat au primit critici pe bandă rulantă. Tânărul de numai 18 ani a fost luat în vizor de toată lumea și întreaga vină pentru rezultatul slab i-a fost pusă pe umeri. Acum, artistul a reacționat și a oferit primele declarații după ce a ratat calificarea în finala Eurovision 2023.

Prestația României din acesta an de la Eurovision este cea mai slabă din istorie. Pe lângă faptul că România nu s-a calificat în marea finală, nu a primit niciun punct în semifinală. Această „performanță” a stârnit revolta publicului, care l-a găsit ca singur vinovat pe Theodor Andrei. Însă tânărul se apără și spune că nu înțelege cum nu a primit niciun punct, având în vedere că diaspora a votat și melodia lui a fost primită bine și de alte țări. Mai mult, artistul spune că a fost mai încurajat și mai susținut de către străini decât de către români.

„Voturi au fost, numai că algoritmul prin care se calculează rămâne nedeslușit. Nu pot să-mi explic asta. Știu că românii din diaspora ne-au votat, au fost foarte, foarte mulți fani străini care ne-au susținut foarte mult. Susținerea din partea străinilor a fost copleșitoare, cumva mai mare decât cel din țară.

Dacă stau să mă gândesc matur și retrospectiv, există și părți pozitive, și părți negative. Plusul a fost că a fost mediatizată treaba că Theodor Andrei este cea mai bună voce masculină de la Eurovision 2023, că dincolo de piesă, prezența mea a fost plăcută, am dat interviuri pentru toate țările, am dat aceste mesaje de anti-bullying, de dragoste”, a declarat Theodor Andrei, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

„Momentul nu a avut aportul meu regizoral”

Theodor Andrei a mai subliniat că în competiție i s-au impus destul de multe restricții și că nu a avut timp suficient pentru a repeta. De asemenea, artistul a pus insuccesul și pe seama faptului că în acest an melodiile rock nu au fost prea apreciate de către public, spre deosebire de anii trecuți.

„Fiind prima mea experiență de o asemenea anvergură, am avut multe restricții impuse și de EBU (n.r. organizatorul Eurovision). Lucrurile merg foarte repede acolo, nu ai foarte mult timp să repeți. Anul ăsta, muzica rock nu a fost foarte, foarte bine primită. Excepția a fost Finlanda. Piesa a ajuns la multe suflete. Au trecut multe zile și piesa e încă ascultată”, a mai spus Theodor Andrei.

Prestația lui Theodor Andrei din semifinale a fost aspru criticată și multe voci au spus că momentul României a fost unul searbăd, care nu a atras deloc atenția. Însă, reprezentatul României se apără și spune că aportul său în ceea ce privește crearea momentului a fost infim.

„Momentul din semifinala Eurovision nu a avut aportul meu regizoral. Singurul aport al meu a fost secvența cu mâna. Ținutele au fost alese de mine împreună cu stilista TVR. Hainele mi-au plăcut. Am vrut să merg pe ideea de emoție și feeling, să se remarce piesa, dar suntem într-o epocă în care suferim de consumerism. Cred că dacă era altfel, nu știu dacă ar fi fost un rezultat complet diferit, dar ar fi fost altceva.

Eurovision nu e numai despre piese. Am schimbat foarte multe regii, eu făcusem complet altceva, colaborativ am făcut altceva. Eu nu am avut o susținere în spate, o casă de discuri. E normal să fie critici. E o experiență pe care dacă trăiești o dată în viață, e arhisuficient, dar e foarte frumos. Energia a fost superbă, toți ne știam piesele reciproc. Încă sunt de părere că piesa e bună”, a mai spus Theodor Andrei.

