Rețetă mucenici de post. Ce ingrediente trebuie să folosești pentru cei mai pufoși mucenici 

Mai este puțin până când gospodinele se vor apuca de frământat celebrii mucenici. În data de 9 martie sunt prăznuiți cei 40 de Sfinți Mucenici din Sevastia, iar tradiția spune că mucenicii trebuie să stea pe masă și să fie împărțiți celor apropiați sau nevoiași. Așa că am pregătit cea mai simplă și gustoasă rețetă.

Pentru prepararea mucenicilor există numeroase rețete, însă, în acest an, data de 9 martie pică în postul Paștelui, așa că gospodinele sunt nevoite să revizuiască puțin rețeta. În acest an se va scoate din sertar rețeta de post pentru mucenici, însă gustul și savoarea acestora nu o să fie deloc știrbită. Am pregătit cea mai simplă și gustoasă rețetă, ce o să asigure scoatere din cuptor a unor mucenici delicioși și pufoși.

Ingrediente:

Pentru aluat:

600 gr. făină albă tip 650

7 gr. drojdie uscată sau 25 gr. drojdie proaspătă

300 ml. apă caldă

50 ml. ulei de floarea soarelui

50 gr. zahăr

30 gr. zahăr vanilinat

1/2 linguriță sare

coaja de la o lămâie răzuită fin

Pentru sirop:

250 ml. apă

75 gr. zahăr

8 ml. esență de vanilie

Pentru glazurat:

1 lingură cu miere

1 linguriță de sirop

150 gr. nucă măcinată grosier

Mod de preparare

Mucenicii au la bază aluatul pentru pâine, care este îndulcit și aromatizat. Pentru început, făina trebuie dată prin sită și lăsată aproximativ 30 de minute la temperatura camerei. Separat se amestecă drojdia cu o lingură de zahăr și două linguri de apă caldă. Apoi în mijlocul făinii se face o gaură unde se pune drojdia. Bolul se acoperă cu un prosop și se lasă așa timp de 10 minute, pentru ca drojdia să dospească.

Mai apoi se adaugă sare, restul zahărului, esența, coaja de lămâie și uleiul în restul de apă caldă și se amestecă bine până se dizolvă. Totul se toarnă puțin câte puțin peste drojdia activă, în timp ce se amestecă intens și se adaugă și făina din bol.

Acum, aluatul se frământă până când devine nelipicios și compact. După ce aluatul a fost frământat se acoperă cu un prosop și se lasă la loc cald până în momentul în care își dublează volumul. Atunci când aluatul a crescut se poate începe formarea mucenicilor. Mai exact, se rup bucăți mici de aluat și se modelează pe masa presărată cu făină. Aluatul se modelează în șnururi subțiri și lungi.

Se împletesc câte două șnururi de aluat și se formează mucenicii sub forma cifrei opt. Mai apoi, mucenicii se așează într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se mai lasă 10 minute să crească. Apoi, mucenicii se bagă la cuptorul preîncălzit la o temperatură de 180 de grade. Aceștia vor sta la cuptor 30-35 de minute. Când sunt gata se scot și se lasă la răcit câteva minute.

Între timp se pregătește siropul. Se fierbe apa cu zahărul, până când se dizolvă. Când este gata se amestecă mierea cu sirop și se glazurează cu ea mucenicii, iar peste ei se presară nucă măcinată.

