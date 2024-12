Revelion 2025. Obiectele din casă pe care trebuie să le arunci, înainte de noaptea dintre ani

Revelionul este una dintre cele mai așteptate nopți pentru că simbolizează un nou început. Ca să ai, însă, noroc și prosperitate în 2025 trebuie să scapi de anumite obiecte din casă.

Dacă ai căni în bucătărie care sunt sparte sau ciobite, ar fi bine să le înlocuiești. Potrivit tradiției Feng Shui, vesela deteriorată nu face altceva decât să împiedice fluxul de noroc și să atragă energii negative.

Ceasurile stricate intră în aceeași categorie. Aceste accesorii nefuncționale au potențialul de a atrage energii negative în casa ta. De asemenea, calendarele vechi nu aduc noroc, prosperitate și fericire. În conformitate cu principiile Feng Shui, este recomandat să eviți păstrarea în casă a calendarelor vechi. Aceste obiecte sugerează că nu ai încheiat etapele trecute ale vieții tale și pot transmite senzația că rămâi blocat în trecut.

Pentru a atrage norocul, prosperitatea și belșugul în anul următor, trebuie să scapi de toate obiectele care nu mai sunt într-o stare bună sau pe care nu le-ai folosit de mult timp până la trecerea în noul an.

Superstiții de Anul Nou

În ultima zi din an, dar şi în prima zi a Anului Nou, este bine să nu facem cheltuieli şi să nu aruncăm nimic din casă – nici măcar gunoiul, deoarece, se spune, odată cu el aruncăm afară din casă şi norocul. Totodată, oamenii nu trebuie să aibă nicio datorie când începe noul an. În caz contrar, ei vor rămâne datori întreg anul.

Conform tradiţiei populare, la miezul nopţii dintre ani uşa casei trebuie să fie deschisă, pentru a-i face loc anului vechi să iasă şi Anului Nou să intre. Bătrânii spun că la trecerea dintre ani este bine ca fiecare persoana să poarte o haină nouă şi ceva roşu, dar şi să aibă în buzunar nişte bani. O altă credinţă populară spune că de Anul Nou este bine să se mănânce peşte, pentru a avea o trecere lină şi uşoară prin anul ce urmează, precum cea a peştelui prin apă.

La petrecerea de revelion nu avem voie să purtăm culoarea galben. Aceasta aduce ghinion și vrajbă. De asemenea, Anul Nou nu trebuie să ne găsească supărați. Dacă aveam vreo dispută cu cineva, aceasta ar trebui rezolvată până în miezul nopții. Dacă vom intra în noul an certați, atunci tot anul o să fie presărat cu numeroase conflicte.

De asemenea, pe masa de sărbătoare putem așeze ce preparate ne dorim, mai puțin cele din pui. Acest tip de carne nu se consumă în noaptea dintre ani pentru că aduce ghinion și sărăcie. De altfel, prima persoană care ar trebui să calce pragul în prima zi din an trebuie sa fie bărbat şi neapărat brunet, dacă vreţi noroc şi belşug tot anul. Tot în prima zi din an, evitaţi să daţi bani cu împrumut ori cadouri – riscaţi să nu aveţi un an îmbelşugat.