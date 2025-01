Revelion de COȘMAR pentru Brigitte Pastramă! Ce a pățit când a ajuns cu Florin, soțul ei, la locație

Revenită în România special pentru a petrece noaptea de Revelion, Brigitte Pastramă a avut parte de o experiență neașteptat de neplăcută. Deși spera să marcheze trecerea în noul an într-un cadru elegant, cu servicii impecabile și momente artistice memorabile, realitatea s-a dovedit a fi departe de așteptări.

Brigitte Pastramă, care s-a stabilit în Dubai alături de fiica sa, a revenit în țară pentru a sărbători Revelionul alături de partenerul său, Florin Pastramă. Cei doi au optat pentru o petrecere organizată la un hotel de lux din Poiana Brașov, un loc renumit pentru evenimentele exclusiviste și atmosfera festivă. Însă, odată ajunși, vedeta s-a confruntat cu o serie de probleme care i-au transformat noaptea în cea mai dezamăgitoare experiență de sărbători.

Locul rezervat în cadrul restaurantului nu a fost deloc ceea ce se aștepta. Deși a solicitat informații detaliate despre poziționarea mesei, Brigitte a fost plasată într-un balcon al sălii de evenimente, într-un colț izolat, de unde nu avea vizibilitate asupra scenei sau asupra atmosferei centrale. Această neplăcere s-a adăugat sentimentului de excludere, având în vedere că mesele din zona principală păreau să fie ocupate de cei privilegiați sau care „reușiseră” să obțină un loc mai bun prin alte mijloace.

Pe lângă amplasarea mesei, mâncarea servită la eveniment a fost o altă sursă de nemulțumire. Preparatele au fost descrise drept reci și de calitate slabă, departe de standardele unui eveniment premium. Serviciile personalului au lăsat, de asemenea, mult de dorit, fiind percepute ca lipsite de profesionalism. Organizarea deficitară și atitudinea necorespunzătoare a angajaților au fost aspecte care au agravat și mai mult situația.

Brigitte a fost dezamăgită inclusiv de modul în care a fost tratată în momentul rezervării, acuzând faptul că informațiile oferite inițial nu au reflectat realitatea. Comunicarea deficitară și lipsa de transparență a personalului au contribuit la o experiență pe care vedeta a catalogat-o drept de neacceptat, mai ales pentru un hotel ce promovează servicii de lux.

Chiar și spectacolul artistic, care ar fi trebuit să fie punctul culminant al serii, nu a reușit să salveze atmosfera. Deși artiștii invitați erau renumiți, poziționarea mesei și problemele legate de organizare au împiedicat-o pe Brigitte să se bucure de momentele muzicale.

„Cel mai odios revelion EVER! Păcat de artiștii cu care m-au ispitit să iau aici! Mâncare RECE, servicii pe șpaga de la șef de restaurant, care a avut tupeu să spună că, dacă venim „doar noi doi” ne dă locuri”jos” – tâmpita de mine nu mi-am dat seama sa „centrez” ceva în buzunar, așa, am venit singuri, și am primit cel mai prost loc, jur, nu am văzut nimic, în sală și pe scenă… într-un colț, sus, la balconul care gemea de mese aproape lipite! Mincinoși de la cea cu care am vorbit când am rezervat, care s-a dat managera de vânzări și era o simpla recepționeră, și până la „Virgil” care ne-a mintit ca pe proști! Rușine! Am venit din Dubai să ne simțim bine, nu sa ne stricăm revelionul!”, a mai spus aceasta.