Revoltă la un concert al Antoniei, la Galați. „Băteau în dubă, urlau”. Ce a făcut cântăreața

Antonia este una dintre artistele de succes din România. Vedeta se află de ani de zile în lumina reflectoarelor și are numeroși fani. Cântăreața iubește să fie pe scenă, iar la fiecare concert dă tot ce are mai bun. Însă, uneori artiștii sunt nevoiți să urce pe scenă chiar dacă problemele personale îi macină. Într-o situație de acest gen s-a aflat și Antonia în urmă cu ceva timp, iar vedeta a fost criticată aspru. Ce s-a întâmplat în timpul concertului?

Recent, Antonia a rememorat un episod destul de negru din viața ei. Aceasta se afla în drum spre un concert pe care trebuia să îl susțină la Galați, când a primit o veste îngrozitoare. Cu doar o oră înainte de a urca pe scenă, vedeta a fost anunțată că bunicul ei s-a stins din viață. Acest lucru a distrus-o, însă fiind o profesionistă Antonia a urcat pe scenă, dar publicul nu s-a arătat prea înțelegător.

Revoltă la concertul Antoniei

Așa cum spuneam, cu inima distrusă de durere și cu ochii în lacrimi, Antonia a urcat pe scenă. Artista a susținut concertul în ciuda celor întâmplate. A dat tot ce a avut mai bun pe scenă, publicul nu i-a simțit durerea, însă finalul spectacolului i-a revoltat pe mulți.

După fiecare concert, Antonia obișnuiește să rămână alături de fanii săi și să facă fotografii cu aceștia. Însă, în cazul concertului de la Galați, acest lucru nu s-a întâmplat și asta pentru că artista s-a grăbit să ajungă acasă la familia ei, care trece prin momente grele. Ei bine, fanii neștiind motivul pentru care Antonia a plecat imediat după concert nu au reacționat prea bine.

Atunci când au văzut că Antonia se urcă direct în mașină după concert, oamenii s-au revoltat și chiar au încercat să o oprească. S-au pus în fața mașinii, au bătut cu pumnii în caroserie și urlau la vedetă. Mai apoi, mulți și-au exprimat nemulțumirea și în mediul online, acolo unde i-au scris mesaje răutăcioase cântăreței.

„Nu o să uit atunci când eram în drum spre Galați. Am aflat efectiv cu o oră înainte să ajung acolo și eram praf. Am cântat, mi-au făcut jobul. După am plecat, nu am mai stat la poze într-adevăr, pentru că nu am mai avut stare și mă înjura lumea pe net. „Nu îți e rușine că am stat acolo cu copilul în frig o oră?”.

Îmi băteau în dubă, urlau… Să stau să le explic de fiecare dată. Și ei mai spun ”îți asumi”, dar e o diferență, trebuie să mă aștept, dar nu trebuie să-mi asum. Asta mi se pare cel mai greu în industria asta, că n-ai voie să reacționezi, ești cea mai taxată dacă reacționezi”, a declarat Antonia, în cadrul unui podcast.

