Revoluție în Bănie »» 11 jucători puși pe liber de Universitatea Craiova!

Ratarea obiectivelor în sezonul recent încheiat, câștigarea Cupei României și o clasare pe podium a adus revoluția în Bănie.

Cu toate că Universitatea s-a calificat cu noroc în Europa League de pe locul 4 al Ligii 1, oltenii beneficiind de faptul că Viitorul Constanța, echipa clasată pe locul 3 a câștigat Cupa României, nu a avut darul de a liniști apele în Bănie.

După ce au renunțat la Devis mangia în plin sezon competițional, oltenii sau anunțat că numai puțin de 11 jucători care au făcut parte din lot în ediția trecută de campionat nu vor mai intra în vederile conducerii tehnice conduse de Corneliu Papură.

Astfel, la reunirea lotului, pe 10 iunie, nu vor mai reveni jucătorii Răzvan Popa, Donkor, Dimitrov, Bic, Nuno Rocha, Alin Ţegle, Mezza Colli și Andrei Cristea. De asemenea, lui Stăncioiu i se termină contractul, iar Andrei Burlacu şi Florin Gardoş, care revin după împrumuturi, nu vor mai fi păstrați în lot.

„Renunţăm la jucători la care am avut speranţe pentru sezonul care a trecut şi ne-au dezamăgit. E normal să încercăm în altă parte. Sunt discuţii de despărţire amiabilă, dar o să dureze. Oricum, când ne strângem, la reunire, ei nu o să facă parte din lotul nostru, nu mai sunt în vederile noastre. Ne-a durut tare că nu am prins măcar locul trei, mai ales că la un moment dat cochetam cu primul loc. Dezamăgirea produsă de asta a dus la o analiză şi am tras nişte concluzii. Echipa asta s-a bazat pe 7-8 jucători. Când ei au obosit sau au fost accidentaţi, cei care au venit de pe bancă nu au ajutat cu nimic. Din contră, au avut o atitudine dezamăgitoare, dincolo de evoluţiile lor modeste. Atunci, e normal să nu mai intre în planurile noastre de viitor”, a declarat Sorin Cârțu.

Președintele oltenilor a afirmat că la capitolul veniri până în acest moment sunt albanez Kamer Qaka, adus de la Poli Iași pentru 150.000 de euro și atacantul Mihai Roman al cărui împrumut la FC Botoşani a expiramt, acesta urmând a fi păstrat în lot la Universitatea. Tot la capitolul reveniri sunt anunţaţi Vlădoiu, de la Dunărea Călăraşi şi Borţa, de la Petrolul.