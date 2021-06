Reyna, artista născută în Germania, s-a săturat de viața de lux pe care o petrecea cântând pe vasele de croazieră pentru turiști și în restaurantele de fițe din Germania și nu numai. Așa că tânăra, jumătate româncă, jumătate nemțoaică, vrea să cunoască tainele și frumusețile României. Căsătorită cu un neamț, mama Reynei a învățat-o să vorbească românește și să se mândrească cu ceea ce România are de oferit.

Artista și-a ales, totuși, un nume latin de scenă, „Reyna”, care, cu siguranță, i se potrivește. „Proiectul „LocoDj & Reyna” a luat naștere în Germania, mai exact în Stuttgart, prin intermediul unui eveniment privat la care am fost invitat să mixez, iar Reyna a concertat în aceea seară, în acel local. De la primele discuții și mai ales după primul program împreună, ne-am dat seama că există o chimie muzicală între noi. Chiar și publicul a simțit asta, admirându-ne și cerându-ne lungirea programului din aceea seara.

Rezultatul acelei seri este această piesă în limba română, de vară, cu influențe afro, care se numește „Zâmbete”. Cu această melodie, ne dorim să creăm acea atmosferă de care tuturor ne-a fost dor”, a spus LocoDj.

”Sunt mândră de această colaborare cu LocoDj, amândoi având o slăbiciune pentru muzica afro/reggae, ne-am completat foarte bine. Sunt convinsă că vara asta se vor purta zâmbete sau dacă nu, le voi scoate eu din buzunare, pentru fiecare”, a completat Reyna.

Reyna lasă Germania pentru România!

LocoDj a completat: „După melodia anterioară, „Întreabă lumea de noi”, alături de artista Emanuela Oancea, în care am cântat vocal pentru prima dată, am fost apreciat și felicitat, atât de către publicul care mă cunoștea, cât și de cel care m-a cunoscut prin intermediul acestei piese. După acest debut vocal de succes, am ales să continui și în această piesă, „Zâmbete”, și cu siguranță mă veți asculta și în altele. Această colaborare cu Reyna nu se oprește aici, deoarece avem în desfășurare o altă piesă surpriză, care va fi cântată în două versiuni, limba germană și limba română”.

„Vă mai divulg un secret despre un proiect de suflet, care va fi lansat în luna Iulie. Este vorba despre o piesă tradițională românească, din anii ’70, din Banat, refăcută „dance” pentru publicul tânăr de azi, în colaborare cu autorul piesei Tiberiu Ceia și Dana Gruescu”, a dezvăluit DJ-ul.