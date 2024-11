Rezultate alegeri prezidențiale 2024. Cine a intrat în turul 2, conform EXIT POLL-ului de la ora 21:00

Duminică, 24 noiembrie, românii votează în primul tur al alegerilor prezidențiale, proces care se desfășoară în 18.968 de secții de votare din țară și 950 de secții organizate în străinătate. Secțiile de vot din România s-au deschis la ora 07:00, iar votul continuă până la ora 21:00, când vor fi prezentate primele rezultate prin exit–poll-urile realizate de institutele CURS, AVANGARDE și CIRA, acreditate de Biroul Electoral Central.

Pentru a câștiga din primul tur, un candidat trebuie să obțină 50%+1 din voturile valabil exprimate, conform Articolului 81 din Constituție, scrie Gândul.ro. În caz contrar, primii doi candidați vor merge în turul doi, programat pentru 8 decembrie.

Primul tur al alegerilor prezidențiale a fost câștigat de Marcel Ciolacu și de Elena Lasconi.

UPDATE 00:00: Elena Lasconi a câștigat la Iași cu 24,44%, 25,51% în Cluj, cu 27,03% în Timiș și 24,78% laBrașov. Situația voturilor publicate de prezenta.roaep.ro:

UPDATE 22:40: Călin Georgescu a trecut pe primul loc, Marcel Ciolacu pe 2 și Elena Lasconi pe 3, conform digitv. După numărătoarea a peste 80% din secţiile de votare, Călin Georgescu trece pe primul loc, dar urmează să vină voturile din oraşele mari, care ar putea răsturna situaţia.

UPDATE 23:30: Conform DIGI TV, Călin Georgescu are șanse mari să ajungă în turul 2 și chiar să îl întreacă pe Marcel Ciolacu. Situația voturilor publicate de prezenta.roaep.ro:

UPDATE 23:29: George Simion, mesaj pentru Călin Georgescu. Acesta a reușit să ajungă pe locul 2:

„Daca eram un las, renuntam. Dar pentru acei sute de mii de oameni care si-au pus speranta in noi, vom continua aceasta lupta inegala. Sunt bucuros ca in turul doi ajunge un suveranist. Sunt pregatit pentru alegerile din 1 decembrie. Isi bat joc de votul romanilor, sa nu creada cineva ca nu am inteles ce s-a intamplat.

UPDATE 23:00: Situația voturilor publicate de prezenta.roaep.ro:

UPDATE 22:50: Conform Digi TV, care la ora 22:50 a făcut anunțul, Nicolae Ciucă se gândește să demisioneze. Decizia vine și în urma presiunilor făcute de colegii din PNL, ma exact ale lui Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor. Conform sursei citate, nu se știe când va demisiona Nicolae Ciucă, nevrând să afecteze alegerile parlamentare din decembrie 2024.

”Românii au vorbit

Eșec total al actualei conduceri. Candidatul și echipa lui de campanie au avut toate resursele, toate pârghiile, toată susținerea.

Au transformat o guvernare și un proiect într-un eșec total. Semnalul alegătorilor este extraordinar de clar.

În vară, 2,4 milioane de români au votat soluții liberale. Săptămâna viitoare, acești liberali trebuie să primească semnalul nostru clar că am înțeles. Trebuie să acționăm rapid și trebuie schimbată direcția din mers. Echipa actuală trebuie să plece acasă. Imediat! Oameni buni avem, liberali autentici avem, iar soluții de viitor pot fi construite rapid.

Mesajul meu se adresează votanților – pentru că săptămâna viitoare mergem din nou la urne.

Nu contează acum ce se întâmplă cu echipa generalului Ciucă și cu cei care au girat eșecul. Ei aparțin deja trecutului. Contează să creăm un echilibru robust, să oferim o alternativă viabilă pentru România.

PNL trebuie să revină la identitatea sa de partid care vrea modernizare și care luptă pentru dezvoltare în spirit european. Să renunțăm la a mai face ce ne spun alții și să mizăm mai mult pe valorile noastre, pe spiritul liberal, pe primarii de succes, pe politicienii care au performat deja.

Personal, mă voi implica să facem rapid schimbările pe care votanții ni le cer”, a declarat George Tuță, primarul Sectorului 1, duminică seara.

UPDATE 22:41: Elena Lasconi a ieșit pe primul loc la voturile DIASPOREI, iar Călin Georgescu pe locul 2.

UPDATE 22:40: Nicușor Dan și-o dorește pe Elena Lasconi în turul 2. Primarul Capitalei este dispus să o sprijine:

UPDATE 22:30: Situația voturilor publicate de prezenta.roaep.ro:

UPDATE 22:24: Kelemen Hunor, primele declarații după alegerile de duminică, publicate oficial pe contul său de Facebook:

UPDATE 22:16: Gigi Becali a oferit primele declarații despre George Simion și Călin Georgescu. Latifundiarul susține că nu va prelua partidul AUR:

În urmă cu câteva ore, Gigi Becali a avut un derapaj pe contul de TikTok al lui George Simion, care l-a căutat pentru a le da românilor un mesaj, cu speranța că vor încuraja votarea masivă.

UPDATE 22:06: Au fost publicate rezultatele de la o oră după închiderea urnelor:

UPDATE 21:49 Nicolae Ciucă susține, după ce a pierdut alegerile prezidențiale, că pe scena politică din România este loc pentru toată lumea:

Ilie Bolojan îi cere lui Ciucă să își asume scorul slab:

PNL are două posibilități: să înțeleagă această lecție și să ia anumite decizii și să înțeleagă că partidul trebuie să fie un factor de modernizare pentru România și să-și reprezinte electoratul sau, dacă va continua în această formulă, rezultele vor fi aceleași. Noaptea este un sfeșnic bun și am încredere în decizii corecte în zilele următoare”, a adăugat președintele CJ Bihor.

UPDATE 21:44: Călin Georgescu pare încântat de reușita lui de la alegerile prezidențiale, în ciuda faptului că nu a câștigat:

Marcel Ciolacu, câștigătorul acestei seri, a făcut câteva declarații despre Călin Georgescu:

Ce părere are Elena Lasconi despre Călin Georgescu și voturile pe care le-a adunat:

UPDATE 21:30: Lasconi a fost întrebată dacă îl pune Premier pe Ciolacu. Răspunsul ei a venit pe loc: „Îl voi pune pe Bolojan”: Aceasta a fost întrebată și dacă va face alianță cu AUR: „Categoric nu”:

UPDATE 21:20: Marcel Ciolacu nu va numi un premier. Care este motivul lui:

Cu certitudine o sa fiu la dezbaterea digi. O sa fac in asa fel sa nu mai fie o urgenta. Nu am fost sa ma plimb!”, a mărturisit Marcel Ciolacu.

UPDATE 21:15: Mircea Geoană a reușit să adune doar 5% din voturile românilor:

„Am rezistat la un atac încrucișat împotriva mea. Mulțumesc românilor că au fost aproape de mine și m-au votat. Sper ca în turul doi românii să aibă înțelepciune. Am încercat ca ce am învățat în ultimii de ani de politică externă să dau mai departe, poate nu a fost suficient. Îi încurajez pe români să meargă mai departe.

UPDATE 21:08: George Simion le-a mulțumit celor care l-au votat, din România sau din DIASPORA. Și-a invitat fanii să aștepte împreună, la sediul AUR, rezultatele de la ora 23:00.

UPDATE 21:05: Elena Lasconi, declarații după victoria de duminică:

UPDATE 21:01: Marcel Ciolacu a făcut primele declarații după ce a câștigat majoritatea voturilor în primul tur al alegerilor de azi. Acesta susține că așteaptă terminarea numărării voturilor și că nu va numi niciun premier.

„A fost un semnal clar că democrația în România este puternică și mă bucur că votul s-a desfășurat fără incidente majore, mai ales în acest moment. Sunt și prim-ministru al României. Mulțumesc mult tuturor celor implicați: poliție, jandarmerie, BEC, Ministerului de Externe pentru această organizare. Pot spune, fără nicio reținere, că un astfel de moment nu a mai fost în România. Le mulțumesc tuturor celor care mi-au acordat votul și încrederea lor. Astăzi, votul lor a fost un vot pozitiv pentru echilibru și stabilitate. A fost un vot pentru lucruri care contează, și, mai ales, aș dori să le mulțumesc tuturor românilor care au depășit această campanie și nu s-au lăsat descurajați.

În ceea ce privește rezultatul votului de astăzi, un lucru este extrem de clar pentru mine. În spatele rezultatului obținut de fiecare dintre candidați sunt românii, indiferent de opțiunea lor politică, și voi ține cont de opinia lor. Cred că, în perioada următoare, va trebui să stau de vorbă cu fiecare candidat pentru a aduna toate propunerile bune din programele lor electorale. Am încercat și am dus, împreună cu colegii mei, o campanie fără ură și voi continua și în turul doi în același mod. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor mei prezenți aici și celor din țară pentru că au fost și sunt alături de mine. Fără ei, nu aș fi fost astăzi aici. Acest rezultat ne confirmă că am făcut ceea ce trebuie pentru țară, de la creșterea veniturilor la autostrăzi, spitale regionale și, mai nou, aderarea la spațiul Schengen.

În final, aș dori să fac un apel către toți reprezentanții noștri în secțiile de votare să numere toate voturile exprimate de români și să nu părăsească secțiile de vot până nu se va număra ultimul buletin de vot și ultimul vot exprimat de români în această seară. Cred că cei care au câștigat sunt românii. Așa trebuie să arate o democrație.

Vă mulțumesc mult și fac un apel către presă. Sunt ferm convins că, în următoarele două săptămâni, ne vom vedea foarte des și, mai ales, că după numărătorile paralele și după voturile venite din diaspora, o să ne mai întâlnim. Nu știu dacă în această formulă extinsă, dar cu mine, mai mult ca sigur, că vă veți întâlni. Vă mulțumesc mult.

Viitorii ani vor fi despre securitate si economie. A venit un candidat independent pe o anumita conjunctura facuta de noi, politicienii. Eu imi voi continua aceasta atitudine fara ura si sa facem cat mai multe dezbateri, sa vorbim despre programele noastre. Toate aceste atacuri nu au adus niciun plus romanilor, nici candidatilor, decat suferinte in familiile fiecaruia.

Nu am mesaje pentru dl Ciuca. In ultimele discutii avute cu mult timp in urma am tras un semnal de alarama aca acest lucru se va intampla, ca doi candidati de la putere vor intra in turul doi”, a mărturisit Marcel Ciolacu.