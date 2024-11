Marcel Ciolacu și-a dat demisia de la șefia PSD, după rezultatul alegerilor prezidențiale: ”E un act unilateral!”

Este știrea momentului! Marcel Ciolacu a decis să își dea demisia după rezultatul alegerilor de duminică, 24 noiembrie 2024. Liderul PSD a pierdut în fața independentului Călin Georgescu și a președintei USR, Elena Lasconi. La scurt timp, premierul a anunțat că se retrage și că nu va mai candida pentru nicio funcție. Totuși, va rămâne alături de colegii lui până la alegerile de duminica viitoare, 1 decembrie 2024.

Rezultatul alegerilor din 24 noiembrie 2024 au fost o adevărată surpriză pentru români. Călin Georgescu a câștigat cu 22,95%, primind 2.120.284 de voturi. Acesta se va lupta în turul doi cu Elena Lasconi care a primit 1.771.820 de voturi (19,17%). Președinte USR l-a întrecut pe Marcel Ciolacu, însă diferența dintre cei doi a fost foarte mică, liderul PSD obținând 1.769.523 voturi (19,15%).

Marcel Ciolacu este primul lider PSD care nu intră în finala prezidențială. Rezultatul alegerilor de duminică, 24 noiembrie, a fost unul surprinzător. Premierul s-a clasat pe locul 3, iar la scurt timp după numărarea voturilor, acesta a anunțat că își dă demisia.

Mai mult decât atât, Marcel Ciolacu i-a felicitat public pe cei doi candidați care au intrat în turul doi. De asemenea, liderul PSD a precizat că a sunat-o pe Elena Lasconi după afișarea rezultatelor. Premierul a asigurat că nu va exista o contestație din partea partidului său.

„În primul rând, aș dori să felicit pe cei care s-au calificat, conform votului românilor, în turul doi. I-am și scris doamnei Lasconi, am și sunat-o și am felicitat-o. PSD nu va face nicio contestație, chiar dacă diferența este foarte mică. Eu aseară i-am dat secretarului general demisia. Astăzi la ora 17.00 am convocat un Consiliu Politic Național și o să venim după Consiliu și o să comunicăm decizia.”, a declarat Marcel Ciolacu.