Rezultate titularizare 2024. Cine sunt profele de 22 şi 23 de ani din Iaşi, care au luat 10 la examen

În data de 17 iulie a avut loc proba scrisă la examenul de titularizare 2024, iar în data de 23 iulie au fost publicate și rezultatele. Mai puţin de 42% dintre candidați au obţinut note peste 7. Dintre aceștia, 74 de profesori au luat 10, potrivit datelor publicate de Ministerul Educaţiei. Printre candidații de 10 se numără și două fete din Iași de 22 și 23 de ani.

În acest an, au fost 37.500 candidați înscriși la examenul de titularizare, dintre care peste 6.800 din promoția curentă. Peste 1.000 de persoane nu s-au mai prezentat, iar peste 2.660 de candidați s-au retras de la proba scrisă după ce au văzut subiectele, potrivit Edupedu.ro.

Mai puţin de 42% dintre candidați au obţinut note peste 7 la examenul de titularizare 2024. Totuși, profesorii nemulțumiți de rezultate au avut timp să depună contestație marți, 23 iulie, și miercuri, 24 iulie. Notele finale urmează să fie afișate în data de 31 iulie.

Înainte de contestații, datele publicate de Ministerul Educației arată că 74 de persoane au obținut nota 10, printre care se numără și Andreea Loredana Ciobanu, o tânără de 23 de ani din Iași. Aceasta a absolvit studiile liceale la Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” Iași. De asemenea, a urmat cursurile Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Andreea Loredana Ciobanu are o experiență de cinci ani în învățământ. Tânăra este educatoare și a povestit că a mai susținut încă de trei ori examenul de titularizare, iar de această dată a reușit să obțină nota maximă.

„Este a patra oară când susțin examenul de Titularizare. Prima dată, am dat examenul în anul 2018, imediat cum am absolvit studiile Liceului Pedagogic «Vasile Lupu» din Iași, dar nu am luat post la stat, ci la privat. În anul 2020, am susținut examenul din nou, iar de atunci sunt titular la Școala Gimnazială «D. D. Pătrășcanu» Tomești, iar a treia oară am dat examenul în anul 2021 pentru că dădusem și examenul de Definitivat.

Este prima dată când reușesc să obțin nota 10 la examenul de Titularizare, însă de când am aflat nota, sunt pe gânduri. Nu știu dacă să rămân în Tomești sau să iau un post în oraș. Pot lua un post în oraș, dar nu știu cum să procedez, pentru că la școala unde sunt acum cunosc colectivul, m-am obișnuit aici și este un plus. Am timp de gândire până în data de 1 august 2024. Am ales această meserie pentru că îmi sunt dragi copiii mici și de mică mi-am dorit să fac asta.”, a declarat Andreea Loredana Ciobanu, potrivit BZI.ro.