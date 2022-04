Ridichea neagră, planta minune din grădină. Scade colesterolul, calmează tusea şi previne bolile de inimă

Ridichea neagră, pe numele ei raphanus sativus niger, este o plantă folosită în medicina naturistă din cele mai vechi timpuri.

Ridichea neagră este o legumă rădăcinoasă din familia Brassicaceae și se mai numește ridiche spaniolă neagră sau ridiche Erfurter. Rădăcina ei este comestibilă și are un înveliș negru dur, cu miez alb. Are o aromă puternică datorită diferiților compuși chimici pe care planta îi folosește ca sistem de apărare împotriva dăunătorilor.

Ridichea neagră își are istoria în Egiptul Antic, iar regiunea Siriei de astăzi este locul în care crește. În Europa, a fost menționată pentru prima dată în secolul XVI și este principalul soi de ridichie. Au apărut apoi ridichea de primăvară, cel mai obișnuit soi la noi în țară. Acum, ridichea neagră este văzută ca un soi vechi și este folosită mai degrabă ca plantă medicinală. Aceasta este mai mare decât soiurile de primăvare și crește până la zece centimetri în diametru sau lungime, în timp ce planta poate crește până la jumătate de metru.

Ridichea neagră are un conținut ridicat de vitamina C (trei sferturi din cantitatea zilnică recomandată), vitamina care, după cum se știe, are un rol important în prevenirea răcelii, fiind unul dintre cei mai puternici antioxidanți.

Din compoziția ridichii nu lipsesc nici sodiul, potasiul, fosforul, iod, sulf, magneziu, și nici vitaminele A, B, chiar dacă cele din urma sunt prezente într-o cantitate mai mică.

Cu toate că în 100 grame de ridiche neagră se găsesc doar 24 calorii, ridichea neagra este o legumă deosebit de nutritivă și de aceea am face bine să nu o ocolim dacă ne-am hotărât să urmăm o cură de slăbire.

Una peste alta, consumul de ridiche neagră crește imunitatea organismului și capacitatea acestuia de a se apăra împotriva infecțiilor, având un efect tonic, detoxifiant și mineralizant.

