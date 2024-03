Rihanna, făcută praf după ce a cântat la nunta de 140 milioane de euro: „Pare că nici nu vrea să fie acolo”

Rihanna a fost aspru criticată, după ce a cântat la nunta de 140 de milioane de euro. Cei care au urmărit imaginile au făcut-o praf pe artista internațională. Mai multe persoane au susținut că vedeta parcă nu ar fi vrut să fie acolo.

Rihanna este una dintre cele mai apreciate artiste din întreaga lume. Totuși, de-a lungul timpului, a fost protagonista mai multor controverse. Are milioane de fani pe întreaga planetă, dar nu a reușit mereu să fie pe placul tuturor. Recent, a atras critici pentru prestația ei de la o nuntă din India. Cântăreața ar fi primit peste 6 milioane de dolari pentru acel concert.

Rihanna, criticată pentru prestația de la nunta din India

Cei mai bogați oameni ai lumii ar scote oricât din buzunar pentru a-și îndeplini capriciile. Așa s-a întâmplat și în cazul indianului Mukesh Ambani, considerat a fi cel mai înstărit om din Asia. Miliardarul se pregătește să își însoare fiul, iar înainte de nunta care va avea loc în vară, familia a sărbătorit în stil mare. Trei zile și trei nopți au fost organizare petreceri extravagante, iar în una din seri atmosfera a fost întreținută de nimeni alta decât Rihanna.

Artista internațională a fost cea care a deschis marea petrecere, cu un concert în cadrul căruia a cântat 19 piese. Peste 1.000 de invitați au fost prezenți la remarcabilul eveniment, iar diva i-a încântat cu unele dintre cele mai cunoscute melodii ale sale, precum Diamonds, Work, This is what you came for sau We found Love. În timpul show-ului, Rihanna a transmis și un mesaj pentru miri.

„Mulțumită familiei Ambani, sunt aici în seara asta în onoarea lui Anant și Radhika. Mulțumesc că m-ați vrut aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze uniunea. Vă doresc toate cele bune. Felicitări!”, a spus Rihanna, potrivit Daily Mail.

Îmbrăcată într-o rochie verde neon și desculță, Rihanna a reușit să atragă atenția publicului, iar viitorii miri, Anant Ambani și Radhika Merchant au părut că se distrează de minune. Totuși, internauții nu au fost prea încântați de prestația artistei și au criticat-o dur. Mulți oameni au considerat că show-ul nu a fost pe măsura prețului plătit de gazde. Peste 6 milioane de dolari fi scos din buzunar cel mai bogat om din India pentru concertul divei.

„Nu a cântat jumătate din versuri”/ „Și-a luat cecul și a plecat.”/ „Pare că nici nu vrea să fie acolo.”/ „„A făcut doar minimul necesar.”, au fost câteva dintre comentariile internauților.

