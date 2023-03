„Rivalul” lui Carla’s Dreams a ajuns să cânte pe strazile din Iași. Câți lei câștigă într-o zi

Adrian Negru, cel care promitea să-i fure fanii lui Carla’s Dreams, s-a apucat de cântat pe străzile Iașului. Tânărul de 23 de ani face săptămânal naveta, de la Chișinău, pentru a-și îndeplini visul. Fostul concurent de la Antena 1 pare să se descurce destul de bine cu banii strânși de la trecători.

Cu ani în urmă, Adrian Negru promitea să fie rivalul lui Carla’s Dreams. Tânărul din Chișinău pare să nu fi renunțat, nici până astăzi, la visul lui, dar acum nu mai are un idol. Chiar dacă a trecut multă vreme de la apariția sa la „X Factor”, Adrian colindă străzile din Iași, sperând să fie recunoscut, și, astfel, câștigă aproximativ 200 de lei pe zi din cântat. Când se întoarce, cu microbuzul, săptămânal în Republica Moldova, știe că banii săi valorează de trei ori mai mult, acolo.

„Cânt de aproximativ șase ani, iar în urmă cu cinci ani am participat și la «X Factor», am fost băiatul care a spus că o să-i fure fanii lui Carla’s Dreams. Eu am învățat să cânt la chitară singur, alături de un grup de la mine, din Chișinău. Nu știu absolut totul despre acest instrument, am mai învățat și de pe internet.

Vedeam niște acorduri, apoi eu mă luam după ce era acolo și puneam degetul și acolo, și acolo, gamele și toate astea nu le știu. Eu ziceam că vreau să ajung mai bun decât Carla’s Dreams, însă acum nu mai am vreun idol, nu vreau să fiu mai bun ca nimeni, încerc să-mi fac drumul meu”, a spus Adrian Negru pentru BZI.

(CITEȘTE ȘI: Carla`s Dreams a lăsat cinci minute muzica deoparte și… Și-a băgat iubita în corzi!)

Cine este „rivalul” lui Carla’s Dreams. Ce a spus la X Factor, în 2017

În anul 2017, Adrian Negru a venit la X Factor, hotărât să devină „rivalul” lui Carla’s Dreams. Tânărul din Chișinău a venit pe platourile de filmare din București, „înarmat” cu o chitară, instrument la care a învățat să cânte de pe internet. Pe vremea aceea, Carla’S Dreams stătea la masa juriului, alături de Horia Brenciu, Delia.

„O să fac furori. Vreau să-i zic lui Carla’s (Dreams, n.r.) că o să-i fur toți fanii. Vreau să ajung să fiu mai bun decât Carla’s, să ajung mai departe decât el. Să-i fac o mare concurență! Ca să lupte și el”, spunea Andrei Negru, la vremea aceea.

„Da? Mult succes! Dacă reușești să faci asta, eu mă înscriu în rândul fanilor tăi”, a spus juratul, auzind de „rivalul” său.

(CITEȘTE ȘI: A încasat 16.000 € și i-a lăsat cu ochii-n soare! Scene incredibile cu Carla’s Dreams și patronii unei săli de jocuri)