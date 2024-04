Supranumit „regele discret” al capitalei, Robert Benko întoarce banii cu lopata și-și permite orice fel de extravaganță. Se învârte numai în cercuri exclusiviste și este implicat în afacerile familiei, din buricul Bucureștiului, o pizzerie și o cafenea. Tânărul are însă o poveste de viață demnă de scenariul unui film. A fost consumator și traficant de droguri, a făcut închisoare, dar a renăscut precum Pasărea Phoenix, potrivit mărturisirilor tulburătoare făcute de acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Regele discret” al capitalei, după cum îl numesc prietenii, învârte, în prezent, afaceri de milioane de euro, alături de familia sa, dar în același timp are și propriile bussines-uri, care-i aduc un profit uriaș. Robert Benko își permite să arunce, lunar, cel puțin 10.000 de euro pe distracție și petreceri în cercuri exclusiviste.

„Familia are două afaceri în Piața Victoriei, o pizzerie și un cafe bar, pe Amzei. Sunt și eu implicat, pe partea de marketing. Investiția în ambele locații s-a ridicat la 800.000 de euro. Investițiile le-am amortizat deja. Pizza tradițional napoletană e la mare căutare. La noi se face selecția numai prin aspectul locației, nu intră oricine. O pizza costă de la 60 de lei în sus.

Cifra mea de afaceri din 2023, nu și cea a familiei, e de aproape un milion de euro”, a mărtusit acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Am început să mă droghez încă din liceu”

Tânărul are însă o poveste de viață demnă de scenariul unui film. A fost consumator și traficant de droguri și a făcut închisoare, potrivit propriilor destăinuiri.

„Povestea mea începe de când eram elev în clasa a IX-a, la Caragiale. Chiar dacă ai mei au fost intelectuali, m-am dus din obligație acolo, eu am fost mereu împotriva sistemului. Am schimbat mai multe licee, am rămas și repetent.

După cinci ani, am terminat liceul și am intat din prima, la ASE, la locurile fără plată. Apoi am făcut un master pe turism, în Canada. M-am implicat în tot felul de activități, care nu aveau însă legătura cu facultatea, ci cu drogurile. Mi-au plăcut substanțele interzise. Pe atunci, la liceu, traficul de droguri era în floare. Acum s-au schimbat lucrurile.

Am început să mă droghez încă din liceu, apoi și-n facultate. Iar asta m-a condus apoi spre traficul de droguri. Mi-a plăcut toxicitatea, deși eu nu sunt o… toxină”, ne spune acesta.

Denunțat de iubită

În continuare, Robert Benko mărturisește că a vândut cocaină și a dus o viață de super-star, până în momentul în care a fost denunțat chiar de iubita sa, cu care locuia:

„Am vândut cocaină, exclusiv. Am făcut o mulțime de bani pe care-i investeam tot în droguri, pentru trafic, dar și pentru consum. M-am plimbat prin toată Europa, mi-am cumpărat numai mașini de lux. Șprituri, chefuri opulente, haine, femei frumoase. Aveam de toate. O viață de super star. Până când iubita cu care locuiam, a adus un prieten în casă, care apoi mi-au făcut denunț.

Am ajuns după gratii, timp de doi ani și câteva luni. Pușcăria a însemnat pentru mine un doctorat. Am reușit să înving acea perioadă. Acolo am avut numai evidențieri, nici un raport. Am fost un deținut de frunte. Am fost eliberat, iar după ce am ieșit, m-am apucat iar de trafic de droguri. Iar am făcut o mulțime de bani, iar am fost denunțat. Mi s-a dat însă cu suspendare. A fost ultima pedeapsă primită. Am făcut muncă în folosul comunității”.

„Sunt asumat, am greșit, am plătit”

Cea de-a doua condamnare l-a adus însă cu „picioarele pe pământ”. A renunțat la orice infracțiune, iar dorința sa cea mare este aceea de a-și întemeia o familie și de a avea copii. Nu regretă însă acea perioadă, având de învățat din greșelile făcute:

„Am renunțat la orice fel de infracțiune, am spus adio drogurilor. M-am implicat în afacerile familiei, vreau o familie și copii. Făcând parte din lumea aceea, am avut numai prietene de …ocazie. Acum vreau o fată liniștită, de nivelul meu, cu facultate, ca și mine.

Nu regret însă acea perioadă. Eu sunt fan Freud, iar unui copac, ca să-i ajungă ramurile în cer, întâi trebuie să i se înfigă rădăcinile în pământ.

Sunt asumat, am greșit, am plătit. Nu am fugit de pedeapsă, ci am executat-o. Am deja afaceri în derulare și o să intru și într-un alt business, cu porumb. Vreau o familie și să arăt că antinomiile pot fi transformate, convertite în izbânzi”.

