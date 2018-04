Robert Moldoveanu: „A fost o greșeală că am ajuns în play-out!”

Robert Moldoveanu, jucătorul care a decis soarta jocului dintre Dinamo și ACS Poli Timișoara prin golul marcat în minutul 74 a ținut să-i dedice reușita mamei sale care l-a susțintu la meciul cu bănățenii din tribună.

„Îi dedic golul mamei mele, cred că e cea mai fericită mămică din lume. Am întâlnit o echipă bună şi e important că am luat cele trei puncte. Îi mulţumesc lui Mister că îmi dă şanse şi sper de la meci la meci să nu dezamăgesc. Vrem să câştigăm tot şi să demonstrăm că a fost o greşeală că am ajuns în play-out. Nu ştiu ce va fi de acum încolo, nu sunt eu în măsură să vorbesc despre noul acţionariat, dacă va fi să se schimbe”, a declarat Robert Moldoveanu.

De partea cealaltă, Răzvan Raț, unul dintre cei mai experimentați jucători din lotul bănățenilor a declarat că deși nu va fi ușor pentru echipa sa să evite retrogradarea, aceasta va reuși acest obiectiv.

„Nu va fi uşor pentru Timişoara să se salveze. Trebuie să ne trezim, pentru că timpul trece şi avem nevoie de puncte. Cred că acel contact s-a şi auzit. E mai puţin important acum, faptul e consumat. Am fost întrebat de multe ori dacă voi reveni în Liga 1. Am vrut să stau afară cât mai mult, dar a venit şi vremea să mă întorc. Nu sunt obişnuit cu ce se întâmplă aici, dar mă adaptez. Sunt viu încă, fac ceea ce îmi place. Nu am ajuns la Dinamo, deşi m-am antrenat acolo, asta a fost. Acum sunt la Timişoara şi încerc să ajut”, a declarat Răzvan Raț.