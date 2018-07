Roberto Martinez: „Trebuie să credem în continuare în acest grup! Cu Japonia am arătat caracter!”

Tehnicianul spaniol Roberto Martinez, selecţionerul Belgiei, și-a lăudat elevii după ce aceștia au reușit să întoarcă scorul în optimile de finală cu Japonia, scor 3-2, belgienii reușind să revină după ce au fost conduși cu 2-0.

„Aşa se întâmplă la Cupa Mondială. Am fost conduşi, dominaţi, deci trebuie să felicităm Japonia pentru că a făcut un meci excelent. Au fost solizi şi rapizi, chirurgicali chiar, pe contraatac. Dar aici a putut fi văzut caracterul echipei noastre, iar aici am văzut aportul rezervelor. Să câştigi cu 3-2 în optimile de finală la o Cupă Mondială, asta spune totul despre acest grup de jucători. Această victorie este pentru Belgia. Vă mulţumesc pentru susţinere. Trebuie să continuăm să credem în aceşti jucători, ei pot reuşi. La Cupa Mondială, poţi juca foarte bine uneori, dar nu asta contează cel mai mult, ci mai ales să câştigi, să mergi mai departe, iar noi am arătat caracter”, a declarat Roberto Martinez, selecționerul Belgiei.

De partea cealaltă, selecționerul Japoniei, Akira Nishino, și-a asumat eliminarea echipei sale de la turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din Rusia în faza optimilor după 2-3 cu Belgia.

„Nu m-am așteptat nici un moment ca ei să revină. E un campionat mondial și noi am fost învinși de rezervele Belgiei și de forța lor. Sunt foarte dezamăgit, devastat de rezultat. Am pierdut deși puteam câștiga, poate din cauza deciziilor mele tactice. Jucătorii mei au evoluat bine, foarte bine față de meciurile anterioare. Au avut încredere azi, dar la final contează victoria. Am început bine, dar am primit un gol neobișnuit și de acolo s-a schimbat totul. Am condus cu 2-0 și am decis să nu schimb nimic, voiam să mai marcăm. Șanse am avut. Am controlat meciul. Belgienii au înscris când au avut nevoie. Eu și tactica mea suntem de vină”, a declarat Akira Nishino.