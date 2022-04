Rochia de mireasă trebuie să fie apariția cea mai frumoasă la nuntă

Este important să înțelegi ce forme de rochii preferi pe propriul tău corp. Unele mirese descoperă că, atât rochiile de zi cu zi se potrivesc ca stil cu rochia de mireasă tocmai aleasă. În schimb alte viitoare mirese descoperă tocmai inversul. Nu știi niciodată care este rochia care te va face să te îndrăgostești. Încerca mai multe modele de rochii pentru a vedea care se potrivesc cel mai bine tipului tău de corp. Nu trebuie să alegi de la prima probă, acest lucru nu trebuie să te bulverseze. Trebuie să fii deschisă și să încerci cât mai multe modele diferite, pentru a alege rochia ideală pentru corpul tău.

Dacă intenționezi să cumperi o rochie de mireasă gata făcută, ar trebui să o faci cu 4 și 6 luni înainte de ziua cea mare. Trebuie să ai suficient timp pentru schimbări, pentru a putea face orice ajustare, pentru fluctuațiile de greutate sau chiar schimbările sezoniere. Dacă ai un corp cu dimensiuni standard, orice îmbrăcăminte disponibilă ar trebui să ți se potrivească, astfel încât să o poți purta fără modificări.

Asigură-te că acorzi prioritate celor mai măgulitoare stiluri de rochii de mireasă pentru tine. Un șir minuscul de nasturi perlați și un volan pot face diferența între o rochie de mireasă mediocră și una superbă. Află mai întâi care este tipul de rochie pe care îl poți îmbraca la eveniment. Dacă te simți sub multă presiune atunci când îți cauți rochia de mireasă, îți vei îngreuna mai mult alegerea unei rochii potrivite. Este indicat să încerci mai multe rochii de mireasă. Deși o multitudine de rochii îți poate întârzia alegerea, este potrivit să încerci mai multe modele până reușești să găseșți rochia care ți se potrivește perfect.

Tesăturile folosite pentru realizarea rochiilor de mireasă

Pentru fiecare rochie de mireasă se folosesc lucrări de ac, decorațiuni textile, volane, trompete, mărgele de sticlă și perle. Modelele de rochii sunt cu mâneci lungi sau scurte, bretele sau doar corset, dar și alte detalii unice ale fiecărei rochii de mireasă. Se aleg diferite tipuri de textile, care vor fi adevărata parte de bază a fiecărei rochii de mireasă, determinând aspectul și stilul fiecărei rochii. Dacă alegi dantelă, organza sau șifon, vei obține un model ușor și respirabil, care va adăuga tandrețe și romantism imaginii tale. Rochiile de mireasă de tip prințesă sunt potrivite pentru aproape toate domnișoarele. Arată deosebit de frumos pe miresele înalte și scunde, precum și pe cele care sunt zvelte sau pline.

Rochia de mireasă va transforma fiecare viitoare mireasă într-o adevărată prințesă. Majoritatea mireselor la visat la acest moment încă de când erau mici. Cel mai potrivit eveniment este momentul nunții pentru atingerea celor mai dorite obiective. Cumpărăturile pentru alegerea rochiei de mireasă în stilul dorit ar trebui să fie destul de ușor de selectat, mai ales dacă știi deja ce ți-ar trebui. Trebuie să știi ce ți se potrivește pentru a arăta perfect. Fiecare femeie îți dorește să își acopere diferite părți ale corpului, și cu o rochie de mireasă aleasă special pentru nevoile ei, va putea rezolva această problema.

Nu alege o rochie de mireasă bazată pe tendințele actuale. Rochiile de mireasă elegante nu rezistă întotdeauna pe parcursul timpului. Dacă simți că ești o versiune mai bună a ta într-o rochie care îmbină elementele moderne și clasice, vei descoperi rochia ta este cea atemporală. Acesta are un aspect clasic atemporal. Trebuie să ai încredere în instinctele tale pentru că anumite rochii vor fi mai deosebite și mai potrivite pentru stilul tău, așa că nu sta pe gânduri când vrei să probezi din nou o rochie.

Află despre siluetele din rochiile de mireasă

Când începi să te pregătești pentru marele eveniment trebuie să știi când este timpul potrivit să începi să-ți alegi rochia ideală de mireasă. Cumpărăturile pentru rochii de mireasă pot fi descurajatoare la început, dar vei putea să te ajuți astfel încât să știi de ce stil și model vei avea nevoie atunci când intri prima dată pe ușă. Rochia de mireasă trebuie să fie spectaculoasă, trebuie să te facă să te simți confortabil dar și frumoasă și împlinită. Fiind ziua nunții tale, va trebui să te simți specială. Rochia de mireasă trebuie să te ajute, pentru ca tu să strălucești de frumusețe și să emani multă fericire în jur. Iată o scurtă prezentare a diferitelor stiluri de rochii de mireasă și a tipurilor de corp care se potrivesc cel mai bine cu fiecare.

Rochia tip sirenă

Această rochie cu coadă de pește este elegantă, frumoasă și senzuală. Ea accentuează contururile tale și le transformă într-o sirenă seducătoare. Rochia îmbrățișează curbele corpului tău și se deschide până la genunchi, făcând rochia de mireasă ideală pentru formele de clepsidră. Ea este perfectă pentru a-ți etala curbele dar și pentru a atrage atenția.

Ținuta cu trompetă este o croială trompetă mai delicată a rochiei tip sirenă, cu un fler mai blând care începe mai sus pe picioare. Această croială îți lungește foarte mult picioarele și este ideală pentru persoanele care doresc să atragă atenția asupra taliei lor mici.

Rochia cu teacă

Rochia teacă sau volum este o rochie frumoasă, cu un design drept și îngust, care îmbrățișează corpul de sus în jos. Ea îți atrage atenția asupra taliei și șoldurilor și arată deosebit de superb pe miresele înalte și zvelte. O ruptură în rochia teacă este obișnuită pentru a face mai simplu mersul în rochia potrivită. Acest stil este, de asemenea, măgulitor pentru figurile de clepsidră, dar dacă eșți mignonă s-ar putea să vrei să o eviți, deoarece aspectul ar putea fi copleșitor.

Rochia de prințesă – rochia aleasă de majoritatea mireselor

O rochie adevărată este o rochie de bal cu un corset mulat și o fustă lungă, este rochia perfectă de prințesă. Această rochie de mireasă este atât feminină cât și drăguță. Acest tip de rochie este atractiv pe majoritatea tipurilor de corp, dar dacă ești micuță te poate copleși această rochie, în schimb există I variante mai măgulitoare disponibile.

Rochie cu decolteu pe umeri

Rochiile fără umăr sunt grozave pentru miresele care doresc să-și etaleze gâtul, umerii și clavicula delicată într-un mod senzual și sofisticat. Este potrivită pentru o siluetă foarte feminină care atrage atenția asupra părții superioare a corpului. Acesta este ideală pentru miresele moderne care preferă un aspect mai romantic și mai blând. O adevărată mireasă la nunta ei este îmbrăcată într-o rochie din dantelă cu mâneci lungi și în formă de linie A. A-line este o rochie în care body-ul cade la pământ, mimând forma unui A. Este rochia potrivită pentru miresele de toate formele și dimensiunile.

Rochie din trecut

Fiecare viitoare mireasă își dorește să se simtă fericită și frumoasă în ziua nunții ei. O viitoare mireasă poate alege una din rochiile care se poartă în zilele noastre. Poate să își doresca ca în acea zi să poarte rochia antică a mamei sau a bunicii pentru a le onora împreună cu o nuntă rafinată și frumoasă. Rochiile în stil retro vin într-o varietate de forme și croi, sunt o sumedenie de rochii de unde poți alege una asemănătoare și care să îți completeze cel mai bune caracteristicile în caz că cea pe care o deți nu mai poate fi purtată.

Care este cea mai deosebită rochie de mireasă pentru forma corpului tău

Rochiile de mireasă tip prințesă sau sirenă nu își vor pierde niciodată farmecul. Rochiile sunt lucrate cu o foarte mare atenție, cu dantelă, numeroase motive florale, cu o formă conică, cu un voal vaporos peste materialul de baza al rochiei. Având un corset foarte strâns în talie și care evidențiază spatele, decolteul și umerii. Rochiile tip prințesă pun foarte mult accent pe detalii, pe materialele de calitate și care se armonizează într-un mod foarte deosebit. La fel sunt și rochiile tip sirenă care au o trenă foarte mare și care reușesc să evidențieze foarte bine talia și bustul.

Rochiile de mireasă sunt de mai multe forme si modele, tocmai ca ele să se potrivească pentru orice tip de siluetă. O rochie de mireasă trebuie să îți scoată în evidență doar părțile frumoase ale corpului tău, pentru că nimeni nu își dorește să se pună accent pe partea de care nu am fost niciodată mulțumite. Chiar dacă sunt o multitudine de rochii mireasă trebuie să știi care ți se potrivește cel mai mult și spre care să te orientezi atunci când faci o selecție.

Forma corpului de tip măr – oval

Sunt cele care au formă tip oval și o silueta rotunjită, cu șolduri și coapse mai pline dar înguste în prima parte a corpului. Abdomenul este o zonă foarte bine pronunțată dar talia nu poate fi bine definită. Rochia de mireasă potrivită este cea tip A – line. Aceasta având o formă care îți va alungi silueta. Poți opta și pentru o rochie care pune accent spre față și umeri, ca să poți estompa celelalte zone. Rochia ar trebui să nu fie strâmta sau largă, ea trebuie să fie lejeră pe corp.

Forma corpului de tip rectangular

Persoana care are această formă are picioarele, șoldurile și linia urmerilor de aceleași dimensiuni. Talia nu este definită și bustul nu are dimensiuni mari. Rochia potrivită este cea care se mulează pe corp de tip A – line, dar se poate opta și pentru o rochie mai dreaptă.

Forma corpului de tip clepsidră – este potrivită pentru toate modelele de rochii

Această formă este cea mai dorită de femei, ea având dimensiuni aproape egale pentru bust și șolduri. Aspectul este foarte echilibrat și talia este bine definită . Femeia norocoasă care are această siluetă, va putea să aleagă orice tip de rochie de mireasă își dorește pentru că toate se vor potrivi pentru silueta ei. Dacă reușești să îți alegi repede rochia de mireasă poți opta și pentru una din multitudinea de rochii de mireasă reduceri care să te mulțumească pe deplin.

Forma corpului de tip triunghi inversat

Această formă a corpului are atât umerii cât și bustul mult mai proeminente decât partea de jos, și talia este foarte bine definită, dar picioarele sunt foarte subțiri și zona posteriorului este destul de îngustă. Pentru acest tip de constuctie a corpului este necesară o rochie în stil prințesă sau tip A – line pentru că ele sunt mai voluminoase în partea de jos și doar așa se va putea masca acea zona. Decolteurile sunt și ele ideale pentru că îți vor alungi vizual zona trunchiului și a umerilor, și ca umerii să nu mai fie la fel de proeminenți.

Forma corpului de tip triunghi sau pară

Această formă are posteriorul foarte bine definit, coapsele sunt și ele la fel de bine definite mai puțin umerii, care sunt mai înguști. Cea mai potrivită rochie este cea tip sirenă, dar poți opta și pentru o rochie tip prințesă. Ambele reușesc să accentueze talia și o scoată în evidență. Aceste rochii măresc vizual umerii și echilibrează silueta.

Rochia de mireasă albă este cea mai bună alegere pentru nunta ta

Albul este nonculoarea clasică de mireasă, iar multe viitoare mirese visează la ziua în care se vor îmbrăca cu rochia aceea simplă, albă sau fildeș și vor merge pe culoar alături de viitorul lor soț. Nimic nu se aseamănă cu o rochie de mireasă albă, deosebit de frumosă, care te face să simți că ești pe cale să te căsătorești. Cu toate acestea, nu tuturor mireselor le place conceptul de a purta o rochie de mireasă albă. Sunt persoane care preferă să poarte ceva colorat. Miresele din țările occidentale își doresc să poarte rochii de mireasă albe. La urma urmei, nu sunt foarte multe oportunități de a purta rochii de mireasă albe, deosebit de superbe. Până în anul 1849, femeile declarau că albul nu era doar cea mai bună culoare pentru acele rochii de mireasă prințesă, dar că a fost întotdeauna cea mai bună și cea mai potrivită opțiune.

În timp ce fotografia miresei într-o rochie albă uriașă și cu mult voal este un clișeu, este totodată un simbol de durată, și cu siguranță te vei simți precum o mireasă când te vezi îmbrăcată în acea rochie. Când alegi o culoare pentru rochia de mireasă, trebuie să ți cont de tematică dar și de cum îți doreșți să apari la nunta ta. Dacă alegi o rochie albă, este puțin probabil să o mai poți purta și la un alt eveniment. Pe de altă parte, dacă alegi o rochie colorată, cu siguranță o vei mai putea purta la alte ocazii formale fără că nimeni să știe că inițial a fost o rochie de mireasă. După nuntă, unele mirese își vopsesc rochiile albe ca să le mai poată purta din nou. Rochiile sunt ușor de vopsit. O rochie de mireasă albă s-ar putea murdări, mai ales dacă intenționezi să bei vin roșu în ziua nunții.

Poți opta și pentru alte culori atunci când îți alegi rochia de mireasă

Albul este asociat cu bucurie, pace și cu noi începuturi, iar o rochie de mireasă albă reprezintă inocența, puritatea și compasiunea miresei. Dacă porți o rochie de mireasă albă, poți fi sigură că nimeni altcineva nu va semăna cu tine. Conform etichetei, invitații nu trebuie să poarte alb la nuntă, întrucât doar mireasa ar trebui să poarte alb. Dacă vrei să ieși în evidență în fotografiile de nuntă, trebuie să optezi pentru alb sau fildeș, care sunt cele mai bune culori. Cu siguranță nu fi obligată să urmezi tradițiile la nunta ta, dar s-ar putea să regreți când te vei uită înapoi la fotografii și atunci vei realiza că ar fi fost frumos să mergi pe calea tradițională de mireasă.

Dacă nu îți permiți să îți alegi o rochie mai scumpă, poți opta pentru una din rochii de mireasă reduceri, chiar și pe o altă culoare. Rochiile de mireasă se găsesc pe mai multe culori, și poți alege culoarea cea mai potrivită pentru tine. Dacă vrei să porți ceva care să-ți reflecte personalitatea în ziua nunții tale, nu există niciun motiv pentru care să nu poți alege o altă culoare, mai ales dacă albul este plictisitor pentru ține. Dacă ai un corp mai mare, pielea destul de palidă, și tenul este roz și culoarea părului este blond, o rochie de mireasă albă poate să nu fie cea mai potrivită. Mulți designeri oferă acum rochii în culori pastelate sau mai strălucitoare, care te pot atrage mai mult și care să se potrivesca cu tenul și culoarea părului.

Rochiile de mireasă sunt perfecte pentru nunțile organizate în aer liber, sau într-un local special amenajat pentru un eveniment mare, mai ales în special vara. Ele te ajută să îți arăți bronzul uniform. La propria nuntă poți purta o rochie cu bretele superbă, care să îți evidențieze bustul și umerii, sau o rochie care sa îți evidențieze talia. O rochie de mireasă fără mâneci este potrivită pentru un mai mult confort și siguranță în mișcare. Cât timp aceste rochii sunt împreună cu un bolero sau chiar cu o capă, ele pot fi alese și pentru o vreme mai friguroasă, cum este toamna sau primăvara. Ca să îți îndeplinești visul de a avea nunta mult dorită și rochia de mireasă potrivită, trebuie să o alegi pe cea care este potrivită pentru tine.