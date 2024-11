România a câștigat partida cu Kosovo, dar problemele nu se termină! Țara care s-a revoltat după decizia UEFA

UEFA a decis în favoarea Românie în ceea ce privește partida cu Kosovo. Echipa Națională a țării noastre a câștigat la masa verde cu 3-0, după ce oaspeții au abandonat terenul în prelungiri. Kosovarii au fost dezamăgiți de această hotărâre și au anunțat că vor depune contestație la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). De asemenea, o altă țară și-a arătat nemulțumirea față de victoria tricolorilor.

În data de 15 noiembrie, România a jucat împotriva celor de la Kosovo pe Arena Națională. Partida a fost una marcată de controverse. Adversarii tricolorilor au iscat un scandal, după care au ieșit nervoși de pe teren în prelungirile meciului și au refuzat să mai joace. Kosovarii au încercat să câștige la masa verde, însă rezultatul nu a fost așa cum și-au dorit.

Suedia s-a arătat deranjată de victoria României în fața celor de la Kosovo la masa verde. Nordicii nu au fost în accesași grupă cu tricolorii, dar sunt afectați de rezultat. În urma deciziei luată de UEFA, suedezii au coborât o poziție în clasamentul celor mai bune câștigătoare de grupă în Liga Națiunilor.

Acum, Suedia ocupă poziția 10, iar România se află pe locul 9 în clasament. Astfel, selecționerul nordicilor, Jon Dahl Tomasson, a transmis un mesaj acid chiar înainte ca UEFA să dea decizia finală, susținând că este o luptă între echipa sa și cea a țării noastre.

Deși UEFA a hotărât în favoarea României, au existat consecințe și pentru români. Federația Română de Fotbal (FRF) a primit șapte amenzi considerabile, în valoare totală de 128.000 de euro. Mai mult decât atât, tricolorii trebuie să joace o partidă fără spectatori. La scurt timp după anunțarea deciziei, Mircea Lucescu a reacționat.

„Decizia nu a fost echilibrată. Nu a fost corectă. Noi am câștigat 3-0, mi se pare absolut normal. O echipă care părăsește terenul într-un sport în care fair-play-ul este pe primul plan, nu se putea altfel. Ce s-a întâmplat în plus, nu mi se pare normal. O echipă care părăsește terenul, care se comportă așa cum s-a comportat, distruge vestiarul, face gesturile pe care le face față de suporterii noștri, forțându-i pe aceștia să reacționeze, declarațiile pe care le-au făcut… Că au strigat suporterii ‘Serbia, Serbia’ și pentru asta e pedepsită România cu un joc care nu se va disputa cu suporteri, asta înseamnă 5-600 de mii de euro. Nu e doar 50.000, mult mai mult am fost pedepsiți”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit Antena 3 CNN.