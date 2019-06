România s-a zdruncinat azi-noapte. Două cutremure, dintre care unul foarte periculos

Specialiștii spun că în 2019 există riscul producerii unui număr mai mare de cutremure în comparație cu 2018. “Această relație este puternică și ne arată că am putea avea o creștere a numărului de cutremure majore anul viitor (n.r.: 2019)”, au spus profesorii Roger Bilham de la University of Colorado in Boulder și Rebecca Bendick de la University of Montana in Missoula, potrivit The Guardian.