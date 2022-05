Românii cu rate la bănci sunt disperați. Anunțul a venit în urmă cu puțin timp. Care este noul indice ROBOR

Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei, a ajuns, vineri, la cel mai mare nivel din ultimii nouă ani. Anunțul care a venit în urmă cu puțin timp îi pune la pământ pe românii cu rate la bancă.

Potrivit datelor BNR, indicele ROBOR la trei luni, utilizat pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei, a ajuns vineri la 5,71%, de la 5,62. Un asemenea nivel nu a mai fost din 10 iunie 2013.

Creșterea indicelui la nivelul actual a început în data de 24 februarie, când Rusia a invadat Ucraina. Atunci, indicele a crescut de la 3,56% în data de 23 februarie la 3,61%. La începutul lunii martie, indicele ROBOR era cotat la 4,25%.

Ce reprezintă ROBOR

ROBOR reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile româneşti se împrumută între ele în lei. Indicele se stabileşte zilnic ca medie aritmetică a cotaţiilor practicate de 10 bănci selectate de BNR.

Consiliul de Administraţie al BNR a menţinut, marți, dobânda de politică monetară la 2,50%, precum şi dobânzile pentru facilitatea de depozit, la 1,50%, şi a celei pentru facilitatea de creditare, la 3,50%.

Evoluția din ultimii ani. Românii cu rate la bancă sunt disperați

În prima zi lucrătătoare din anul 2022, acesta era 3,01% pe an, iar, cu un an în urmă, în ianuarie 2021, acesta era 2.01%, față de 3,19%, în 3 ianuarie 2020, înaintea pandemiei de COVID-19.

Indicele la 6 luni, folosit la calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat, joi, la 4,42% pe an, de la 4,41% pe an, ,miercuri. În 3 ianuarie 2022, prima zi lucrătoare a anului, ROBOR la 6 luni era 3,14%. ROBOR la 12 luni a ajuns la 4,51%, faţă de 4,49% pe an cu o zi înainte.

Valorile au început să crească mai accelerat de la momentul la care BNR a crescut dobânda-cheie. Mai concret, Consiliul de Administrație al BNR a decis, acum o lună, în 9 februarie, în unanimitate, ca, începând din 10 februarie, rata dobânzii de politică monetară să fie majorată la nivelul de 2,50 la sută, de la 2,00 la sută. Totodată, s-a decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 3,50 la sută, de la 3,00 la sută și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 1,50 la sută, de la 1,00 la sută, precum și păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară. De asemenea, Consiliul de administrație al BNR a decis în unanimitate păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit, după cum a anunțat BNR.

În acea zi, 10 februarie, indicele ROBOR la trei luni a ajuns la 3,53%, în creștere de la 3,29%, în ziua precesentă.

Începând din 11 noiembrie 2019 ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ROBOR (la depozitele plasate) sunt calculate zilnic, în baza Regulilor privind stabilirea ratelor de referință ROBID/ROBOR.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC). În mai 2019 a intrat în vigoare OUG 19/2019, cea care a modificat modul de calcul al ratei pentru creditele în lei cu dobândă variabilă. Prin aceasta se stabilește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare. Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) este acum de 1,17% pe an, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,08%.