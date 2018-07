Romanița Iovan, despre fiul ei, Albert: ”Nu vreau să crească frustrat”

Invitată la emisiunea ”Test de vedetă”, Romanița Iovan a vorbit despre modul în care își educă băiețelul pe care îl are din relația cu regretatul pilot Adrian Iovan.

Celebra creatoare de modă recunoaște că este o mamă permisivă și îl lasă pe micuț Albert să se bucure de copilărie și nu-i îngrădește dorințele.

„În primul rând, sunt fete la el la școală, asta e clar. Eh, iubită… n-are nici 12 ani. Mai sunt vreo două luni până face 12 ani. E mare, dar acum e momentul lor, e vârsta lor la care se acumulează alte dorințe. Adică îi place să aibă un grup, un clan, și-a făcut un clan cu câțiva băieți de la școală”, a spus creatoarea de modă.

„Eu sunt o mamă destul de permisivă. Pe de o parte l-am crescut independent, adică mi-am dorit să îi dau libertatea de mic. L-am trimis în prima tabără la trei ani și zece luni. Era cel mai mic de acolo din tabără. Și a repetat figura ani la rând. Deci în fiecare an pleacă în cel puțin o tabără.

Am dorit ca în momentul în care a crescut mai mare și am putut să discuții serioase cu el, orice ar vrea să facă sau orice gând are să mi-l comunice. Nu l-am bătut niciodată. Nu vreau să crească frustrat că n-a făcut sau că ar vrea să facă și nu îl las, pentru că în momentul în care va crește va face oricum și nu o să știu și e mai rău”, a mai spus Romanița Iovan.