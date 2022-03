Românul care a trăit 58 de ani fără curent electric a primit, în sfârșit, lumină

După ce a trăit 58 de ani în beznă și frig, un bărbat din Alba a fost ajutat de un grup de voluntari pentru a primi lumină. Povestea bătrânului care trăiește în vârf de munte a devenit virală

Românul numit Nea Viorel a primit un cadou inedit de la un grup de voluntari care i-au aflat povestea. Indivizii i-au oferit un panou solar pe care i l-au conectat cu becuri, pentru cele două camere în care locuiește. Bătrânul nu știa nici măcar dacă să se bucure sau nu, gândindu-se cu ce ar putea el plăti o factură. Voluntarii i-au explicat că nu trebuie să achite nimic, fapt ce l-a liniștit.

Povestea românului care a trăit fără curent electric

Nea Viorel locuiește singur, într-o căsuță mică, pe un vârf de munte. Pentru a-și câștiga pâinea, muncește cu ziua și este ajutat de cei care îl cunosc cu ce pot. Timp de 58 de ani, acesta era nevoit să doarmă când soarele nu îi mai lumina casa, neavând bani pentru a plăti o factură de curent electric.

Voluntarii nu i-au adus bărbatului din Alba doar panouri fotovoltaice, ci și alimente, haine, medicamente. Pe lângă toate acestea, i-au oferit și un telefon mobil.

„Omul acesta are nevoie de lumină. Nu poţi în secolul XXI să nu ai lumină, să nu ai o sobă. Vecinii, stânga-dreapta, întrebau de ce i-am adus. Păi, am adus, că omul nu are şi un branşament de 3.500 de lei. Nu are de unde. Nu are ajutor social, pentru că nu are viză de flotant. Astea-s nedreptăţile! Şi omul ăsta suferă", a spus Sorin Martin, unul dintre voluntari.