Romeo Fantastick s-a întors în lumina reflectoarelor. Cum arată acum + Ce dramă l-a ținut departe de țară și de muzică. „A trebuit să pun STOP”

După cinci ani de absență de pe micul ecran, Romeo Fantastick s-a întors în lumina reflectoarelor. Manelistul a vorbit la Antena Stars despre perioada în care a lipsit din lumea showbizului, dar și despre motivele serioase pentru care a „fugit” din atenția tuturor.

Acum 10 ani, Romeo Fantastick era pe val cu melodiile sale, care se ascultau în toate discotecile. Cu toate acestea, „Regele sexului” a lipsit 5 ani din lumina reflectoarelor, iar acum a revenit pe micul ecran și în atenția tuturor fanilor săi.

La Antena Stars, manelistul a spus totul despre motivele care l-au ținut departe de lumea mondenă. Mai exact, Romeo a mărturisit că a avut o problemă în familie, respectiv decesul tatălui său și a ales să locuiască în Elveția, acolo unde activează în domeniul muzical într-un club. Înainte de a se stabili în Alpi, manelistul a declarat că a locuit peste tot prin Europa.

Spune că nu mai știe numărul femeilor care i-au intrat în pat

Și, pentru că tot s-a autointitulat de-a lungul timpului „Regele sexului”, Romeo Fantastick a spus la Antena Stars, că nu mai știe care este numărul femeilor pe care le-a avut.

„Esența vieții din punctul meu de vedere este să te distrezi în fiecare zi. (…) Fetele săreau pe mine, îmi făceau ochi dulci. Am fost foarte selectiv în ceea ce privește femeile.

Nu am avut niciodată legătură cu dansatoarele din jurul meu. La un moment dat aveam 26 personale. (…) Nu mai țin minte câte femei am avut.

Au fost multe. 100 are un om normal, nu eu (…) Am avut serate exagerat de nebune, de erotism de n-ați văzut. Nu pot să vă povestesc la ora asta”, a mărturisit manelistul.

De unde „i se trage” porecla de „Regele sexului”

Autoproclamat „Regele sexului”, Romeo Fantastick a stârnit numeroase controverse de-a lungul timpului, atât prin prisma melodiilor sale cu tentă sexuală, cât și prin vestimentație și modul în care alegea să se exprime.

În 2014, proaspăt reîntors în viața mondenă după câțiva ani de absență, Romeo Fantastick a șocat prin cele mai sincere declarații. Manelistul a povestit de unde vine numele lui de scenă, dar și de ce i se spune „Regele sexului”. Fără nicio reținere, acesta a scos în lumină una dintre cele mai intime povești cu putință.

Dup-aia am fost invitat la emisiunea unui sexolog, unde am povestit faza asta de pomină și așa mi-a rămas numele. Cum se apropie și de genul meu muzical și cum trăim într-o țară plină de regi (Regele Guță, Regele Nu-Știu-Cum), am zis să fie și un Rege al Sexului, nu?

Porecla a prins prin 2004-2005, când am făcut piesa Sexy Bomba”, a mai spus Romeo Fantastick, acum ceva timp.