Romica Jurca se află în proces cu o companie de furnizare a energiei electrice: „Contractul nu este semnat de noi”

Celebrul meteorolog, Romica Jurca a povestit în cadrul unui interviu pentru România TV despre cum s-a trezit cu un contract la energie electrică care nu a fost semnat de ea. Aceasta a depus o plângere, iar dosarul a ajuns pe masa procurorilor de la Parchetul General.

Romica Jurca este în proces cu o companie de furnizare a energiei electrice. Meteorologul a povestit la România TV ce s-a întâmplat.

„La început de 2020 a venit cineva de la Enel, furnizorul, să actualizeze datele. Contractul era pe numele soţului care între timp a decedat am trecut-o titular pe contract pe fiica-mea. Fata respectiva ne-a spus ca se va derula contractul in aceeasi forma, doar cu alt titular. Au inceput facturi, i-am spus fetei să plătească online. Până cand prin luna mai a zis ca „mai mami nu stiu ce se intampla? facturi astea incep sa fie prea mari. Până atunci plăteam 120 – 140 lei pe lună, au început să vină facturi de 304 lei, 470 de lei, 380 lei.

CITEŞTE ŞI: O FEMEIE DIN CRAIOVA A FOST ȘOCATĂ CÂND A VĂZUT FACTURA LA CURENT! CUM A AJUNS SĂ AIBĂ DE PLATĂ 16.000 DE EURO

Am sunat prin call center si ni s-a spus ca avem un nou contract cu cele mai mari tarife. Am trimis un mail sa intreb de ce nu am fost macar informata si sa-mi explice cineva acele diferenţe mari, nu mi-a raspuns nimeni niciodata”, a povestit Romica Jurca la România TV.

Mai mult, Romica Jurca a explicat că a cerut contractul care nu este semnat de ea sau fiica ei, însă situaţia nu s-a rezolvat.

„Acum am cerut un contract. Contractul nu este semnat de noi. Am trimsi mail la furnizor si la Protecţia Consumatorului care a spus că nu este de competenţa lor. Ei au trimis si la ANRE, mi-au spus a luat legătura cu furnizorul ca se pare ca totul este in ordine. Când am facut din nou sesizare că acel contract este un fals ANRE mi-a spus sa sun la Protecţia Consumatorului, ei au spus ca este un caz penal, au trimis la Poliţia capitalei, de aici la Poliţia de Sector, ei la Parchetul General şi astept”, a mai spus Romica Jurca.

Sursă foto: Arhivă Cancan