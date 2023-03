Rona Hartner, dezvăluiri cu lacrimi în ochi! Actrița, agresată și hărțuită de regizori: ”Frumusețea a fost și un handicap pentru mine”

Rona Hartner este una dintre cele mai cunoscute actriţe de la noi din ţară, care, de-a lungul timpului, s-a bucurat de un succes răsunător. Pe vremea când făcea paşi mărunţi către notorietate, vedeta nu a avut parte numai de momente frumoase, după cum a recunoscut chiar ea. Actrița a dezvăluit, în cadrul unui interviu acordat recent, faptul că a fost agresată și hărțuită de regizori și plănuiește să scrie o carte despre întâmplările șocante pe care le-a trăit.

Rona Hartner a jucat în numeroase producții cinematografice românești. Pe lângă talentul său şi frumuseţea a ajutat-o să se facă remarcată. Cu toate acestea, actriţa povesteşte că uneori a întâmpinat şi dificultăţi din cauza faptului că era frumoasă.

CITEŞTE ŞI: RONA HARTNER, ÎN TATONĂRI CU UN FRANCEZ! ARTISTA ESTE GATA SĂ ÎȘI REFACĂ VIAȚA SENTIMENTALĂ DUPĂ DIVORȚ: „DACĂ ÎNTÂLNESC IUBIREA VIEȚII MELE”

Rona a mărturisit că a pierdut numeroase roluri importante din această cauza. Mai mult, a dezvăluit și că a fost agresată și hărțuită de regizori, în trecut, dar niciodată nu a vorbit despre acest lucru.

„Da, am fost hărțuită de diferiți regizori, am fost și agresată de un regizor, vreau să scriu și o carte, despre lucrurile acestea. Nu ca să mă victimizez, ci ca să arăt care a fost drumul spre iertare. Raportul pe care îl am eu cu violența e ca și cum o mașină cu care mergi liniștit este lovită brusc în trafic. Cred că este important, ca atunci când avem o problemă de genul acesta, să învățăm să iertăm”, a declarat actrița pentru impact.ro.

Rona Hartner: „Mulți bărbați au încercat să mă aibă în pat”

Dezvăluirile nu s-au oprit aici! Artista de origine germană, pe linie paternă, a recunoscut că multe ori bărbaţii au curtat-o, pentru că era extrem de frumoasă, însă nu îşi doreau lucruri serioase.

„Pe mine, frumusețea m-a ajutat, dar m-a și încurcat. Am avut și castinguri de film, în Franța, pe care le-am pierdut, tocmai pentru că eram prea frumoasă. Pot să cred că mulți bărbați care m-au curtat o făceau numai pentru frumusețe, că păream un trofeu agățat de mâna lor. Au fost foarte multe persoane care s-au dat la mine. Frumusețea poate fi un atu, dar poate fi și un handicap.

Când reprezinți un sex-simbol, nu te întreba de ce toată lumea se dă la tine. Iar dacă nu mai ești sex-simbol iubitul te poate părăsi, nu concepe că nu mai ești frumoasă. O femeie poate să arate într-o zi de 20 de ani, în alta, de 100 de ani, din cauza unor probleme, femeia este ca valurile mării, se schimbă în permanență. Frumusețea a fost și un handicap, mulți bărbați au încercat să mă aibă în pat numai pentru că eram frumoasă, decorativă”, a mai adăugat actrița.