Rona Hartner, încă o veste proastă! Ce boală i-au mai depistat medicii din Franța, pe lângă cancer

Actrița a făcut anunțul pe pagina sa de Facebook și le-a comunicat fanilor că nu poate ajunge la spectacolul de la Sala Palatului, care este programat pe 25 mai. „Dragilor, veștile apar încetul cu încetul. Am aflat că am o embolie pulmonară și nu o să pot să ajung la Sala Palatului pe 25 mai. Am embolie pulmonară și nu e de glumă. Rămân la spital, știu că vă gândiți la mine și vă rugați pentru mine. Deci nu pot să vin în România, în perioada asta oricât mi-aș dori de mult. Vă pup„, a anunţat Rona Hartner.

Rona Hartner este optimistă