Rona Hartner, primele declarații după operația de îndepărtare a tumorii de pe colon. 6 ore a durat intervenția chirurgicală

Rona Hartner a fost supusă unei intervenții chirurgicale dificile în urma careia i-a fost îndepărtată tumoarea de pe colon. Potrivit primelor declarații făcute de apropiații actriței, operația a durat șase ore și, ulterior, a fost dusă la Terapie Intensivă, unde a fost monitorizată cu mare atenție. Unul dintre medici a vorbit despre boala artistei.

Rona Hartner, primele declarații după operația de îndepărtare a tumorii de pe colon

În vârstă de 45 de ani, Rona Hartner a fost operată la Spitalul de Urgență Floreasca din București. Logodnicul vedetei, Herve, s-a rugat continuu pentru aceasta şi a aşteptat ca ea să fie readusă în salon după ce a fost câteva ore bune la Terapie Intensivă.

“A fost o operaţie clasică, pentru a putea îndepărta tumora. Intervenţia a fost complicată, dar s-a încheiat cu bine după şase ore. Rona se află la Terapie Intensivă, pentru a fi monitorizată, iar astăzi va fi readusă în salon”, au declarat apropiații vedetei pentru click.ro.

Cântăreața va aflat peste o lună verdictul medicilor. Specialiștii vor stabili dacă tumora e canceroasă sau nu.

“Este o operaţie complicată, colegii mei încearcă să evalueze această patologie tumorală, se pot face teste chiar în timpul operaţiei. În funcţie de acest lucru, se poate lua o decizie”, a declarat medicul urgentist Tudor Ciuhodaru în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

Actriţa trebuia să plece în Franţa săptămâna trecută, însă medicii români i-au descoperit o tumoră pe colon şi au internat-o de urgenţă pentru operaţie. Cea care a vorbit despre cumpăna prin care trece a fost chiar artista. “Am avut o mică stare proastă joi noaptea, vineri am fost preluată de urgenţă. Au găsit ceva la tomograf care nu e prea bun. Să nu vă fie frică să mergeţi la doctor când vă simţiţi rău. Am crezut că e ocluzie intestinală, dar e vorba de o tumoră şi nu mi-e frică să o oprez în urgenţă. E cea mai bună soluţie. Vă rog să vă rugaţi pentru mine!”, a spus Rona Hartner într-un live făcut pe pagina ei oficială de Facebook.

Rona Hartner, printre vedetele de la emisiunea “Scena Misterelor”

“Sunt bine. Mă ţine credinţa, speranţa şi nu vreau să cultiv frica. Am venit în România pentru «Scena Misterelor» (n.r.: noul show prezentat de Dan Negru la Antena 1), trebuia să plec joi în Franţa. De miercuri nu mă simţeam în apele mele, aveam o stare rea de oboseală, începusem să mă balonez, eram în prag de ocluzie intestinală. Înainte să mă duc la avion, doctorul mi-a zis că mă va opera de urgenţă. Dacă luam avionul, mi se umflau membrele şi făceam ocluzie intestinală. La tomograf s-a văzut că am o tumoră la colon, asta mă seca de puteri. Era o stare surdă de rău. Am făcut investigaţii în Franţa, dar nu dădeau nimic. Nu iau medicamente decât dacă spune doctorul. Să vedem ce hram are tumora peste vreo lună. Vom opera acum ce e de operat. Am anulat avionul, a rămas cu mine Herve. Aseară, ne-am uitat la film şi rugăciune la greu. Primim familia, vizite, îi liniştim pe toţi. Îi rog pe toţi să aprindă o candelă pentru mine”, a declarat Rona Hartner sâmbăta trecută în cadrul unei emsiiuni de la Antena Stars.