Rona Hartner, vești importante din partea medicilor: ”Nu am avut nicio șansă”

Rona Hartner trece prin momente delicate după ce a fost diagnosticată cu cancer pulmonar în stadiul IV și metastaze la creier. Artista nu este străină de tot ceea ce înseamnă această boală, mai ales că în trecut a reușit să se vindece de o altă formă de cancer la colon și ficat.

Deși a mărturisit de multe ori că a ajuns la capătul puterilor, Rona Hartner continuă să aibă credință și să spere că va învinge din nou boala. De curând, Rona Hartner a început tratamentul împotriva cancerului, iar primele vești referitoare la evoluția bolii nu au întârziat să apară.

Recent, Rona Hartner a început un tratament destul de costisitor, chiar dacă medicii au fost destul de rezervați în ceea ce privește șansa de vindecare. Mai mult de atât, artista s-a destăinuit fanilor de pe rețelele de socializare și a spus că în urma tratamentului metastazele au scăzut la jumătate în doar două săptămâni. Artista își îndeamnă urmăritorii să nu renunțe niciodată la a crede în puterea nemărginită a Divinității.

„Am să vă dau o veste extraordinară! A venit medicul meu oncolog și m-a anunțat că în urma unei radiografii făcute, se vede că metastazele au scăzut la jumătate în două săptămâni de tratament. Așa că vreau să vă încurajez pe toți cei care vor să lase credința la o parte, să lase încrederea în Dumnezeu, să nu facă acest lucru. Pentru că… uitați în două săptămâni cu rugăciune, cu împărtășanie în fiecare zi, cu sacramentului uleiului sfânt, efectiv metastazele au scăzut la jumătate în două săptămâni. Metastazele nu s-au făcut în câteva zile, ci în câteva luni, și au scăzut în două săptămâni la jumătate. Nimic nu este imposibil! ”, a fost mesajul Ronei Hartner.

Rona Hartner: ”Aveam șanse zero să reușesc”

Rona Hartner recunoaște că vestea i-a adus un plus de energie și chiar se simte ca la 18 ani, plină de viață și cu o stare psihică bună. În cadrul unui interviu, artista a mărturisit faptul că, de când metastazele s-au diminuat, starea de oboseală și epuizarea au început să nu se mai resimtă atât de puternic în organismul ei.

”Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt acasă. Mă simt foarte bine. Am un tratament de două săptămâni, de fapt, îl fac de la Sfânta Maria. În spital e totuși ok, se ocupă lumea de tine, ești securizat, nu se putea întâmpla nimic rău. Mai greu e când ieși din spital, în toată euforia. Când am aflat că mi-au dispărut metastazele am fost atât de euforică, încât acum după trei zile sunt epuizată de oboseală. Mă simt ca la 18 ani, faptul că dispar acele metastaze face să îți dispară oboseala, îți dă o stare foarte bună

Lupta nu este a mea, este a lui Dumnezeu. Eu am intrat cu șanse nule în această luptă. Când m-a anunțat doctorul pe 12 iulie că am metastaze și aveam cancer 4, eu aveam șanse nule să reușesc, dar din momentul acela am luat toate armele pe care le știu (…) Am făcut toate sacramentele bisericii, încât în momentul acela nu mai era lupta mea, era lupta lui Dumnezeu”, a spus Rona Hartner pentru Antena Stars.