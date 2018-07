Ronaldo: „Nu am nicio rivalitate cu Messi. El se va bate pentru clubul lui iar eu pentru al meu! Vedem la final cine e mai bun!”

Dacă în ultimii ani rivalitatea cu Lionel Messi s-a purtat atât în cupele europene cât și în La Liga sau Cupa Spaniei, din sezonul viitor această rivalitate va fi pentru Cristiano Ronaldo doar în cupele europene.

Deși este de notorietate rivalitatea dintre cei doi, CR7 a declarat la prezentarea oficială la Juventus că nu are rivalități cu jucători.

„Toată lumea vorbește despre rivalitatea dintre mine și Lionel Messi. El se va bate pentru clubul lui și eu pentru al meu. Vedem la final cine va fi mai bun. Dar această rivalitate e artificial creată. Eu nu am rivalităţi cu jucătorii, nu face parte din etica mea. A fost o dispută foarte interesantă între noi, dar nu am văzut-o ca pe o rivalitate”, a declatat Ronaldo, în conferința de presă de prezentare la Juventus.

Starul lusitan crede că Juventus are șanse mari de a câștiga Champions League în ediția 2018-2019 și spune că așa cum a scris istorie pentru Manchester și Real Madridd, poate să scrie istorie și la Juventus.

„Champions League este un trofeu pe care toată lumea vrea să-l câştige. Există şanse bune să o putem face, la fel şi pentru restul competiţiilor. Presiunea ne va ajuta, dar suntem liniştiti. Jucăm pentru Juventus, un club unde presiunea e bine venită. Clubul a fost aproape în ultimii ani să câştige din nou acest trofeu şi cred ca putea să o facă. Însă finalele sunt dificile întotdeauna. Am făcut istorie la Madrid, am făcut istorie la Manchester, vreau să fac istorie şi la Juventus! Am făcut istorie la Real Madrid. Este un club care m-a ajutat enorm şi vreau să mulţumesc tuturor fanilor pentru sprijinul lor. Dar această etapă s-a terminat şi sunt fericit că sunt acum aici. La vârsta mea, fotbaliştii merg în China, astfel ca vreau să mulţumesc clubului Juventus Torino că îmi oferă şansa să joc în continuare la cel mai înalt nivel”, a conchis CR7.

Starul lusitan a fost transferat de Real Madrid la Juventus pentru 100 milioane de euro șși va câștiga la campioana Italiei 30 milioane de euro pe sezon.