Roxana Ciuhulescu, probleme de sănătate! Cauza este divorțul de fostul soț

Roxana Ciuhulescu traversează o perioadă frumoasă din viața ei, vedeta se bucură de cel de-al doilea copil pe care l-a născut în urmă cu câteva luni, dar și de actualul ei soț, care a ajutat-o să treacă peste despățirea de fostul soț. Divorțul de Mihai Ivănescu a afectat-o foarte tare, iar problemele de sănătate și-au pus amprenta pe ea, din cauza din cauza emoțiilor negative pe care le simțea.

„A fost o problemă de sănătate din cauza emoțiilor prin care treceam. Am făcut ulcer, sufeream de insomnii, nu dormeam decât dacă luam pastile. Sincer nu mai aveam timp să mă gândesc la mine, mă gândeam doar la copil. Am depășit foarte ușor această perioadă. Ulcerul s-a rezolvat cu pastile, tratamente. Mai am perioade când mă mai doare stomacul. M-am liniștit, pur și simplu.

Mama a suferit pentru mine și s-a bucurat alături de mine, când am trăit momente frumoase. Am și prieteni, am prieteni foarte buni de ani de zile care mi-au fost alături. În momentele astea îți dai seama care îțși este prieten. Ana nu a fost foarte încântată. Pentru mine a fost cea mai mare surpriză a vieții mele. Ani de zile am făcut tratamente, nu s-a întâmplat. Și am zis că pur și simplu am o vârstă, îmi luasem gândul.

Când am aflat că aștept un copil a fost și o bucurie, dar și un șoc. Ana când a aflat nu a fost prea încântată, dar s-a obișnuit cu ideea. Am un filmuleț foarte sensibil când a intrat în maternitate, Cezar era lângă mine. A intrat, a strigat Cezar și a început să plângă și zicea: cât de mic și frumos este! Mâine împlinește 7 luni, iar pe 14, Ana împlinește 7 ani. Cezar este născut în aceeași zi cu tatăl lui, am doi Raci în casă” a povestit Roxana Ciuhulescu.