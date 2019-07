Roxana de la Puterea Dragostei a comis-o! Vedeta Kanal D a vrut să se pozeze sexy în baie, în chiloți, dar fanii au observat un detaliul mega-rușinos

Una dintre cele mai controversate concurente din emisiunea ”Puterea Dragostei” se joacă cu imaginația susținătorilor ei. Ea s-a pozat super sexy într-o baie și le-a transmis inclusiv un mesaj. Doar că l-a scris greșit!

Roxana a scris pe poza pe care a postat-o pe paginile ei de socializare și un mesaj ”Doar Dumnezeu mă poate judeca pe mine, așa că vă rog eu frumos numai vă răciți gura aiurea”.

Fanii emisiunii au taxat-o imediat pe Roxana pentru greșeala din mesaj. ”Se spune nu vă mai răciți gura”, i-a atras atenția aceștia concurentei de la Puterea Dragostei.

Roxana a fost lovită de fostul iubit

Andy a părăsit Puterea Dragostei înainte de a deveni concurent cu drepturi depline, după ce a lovit-o pe Roxana, fosta lui iubită. Fostul concurent a vorbit în cadrul unei emisiuni despre motivul pentru care și-a ieșit din fire și a lovit-o pe Roxana. Cei doi au fost unii dintre cei mai controversați concurenți de la “Puterea dragostei“, relația lor fiind una cu năbădăi.

”Am avut și eu două trei secunde când mi-am pierdut cumpătul. M-a jignit foarte urât, m-a înjurat. Ea voia să ies din emisiune, a făcut strategii, a spus că vrea să facă ceva să mă elimine. Nu voia să mă vadă acolo că fac cuplu cu cineva, să nu vadă evoluția mea spre bine. M-a adus în starea asta. Nu am mai conștientizat. Îmi pare foarte rău pentru gestul urât pe care l-am făcut, mai ales că am văzut acum imaginile. Eu nu am dat niciodată într-o femeie, dar uite la ce s-a ajuns din cauza ei”, a mărturisit Andy la Teo Show.