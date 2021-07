Roxana Ilie și-a expus, la plajă, cele mai intime zone ale slipului!

Se vede de la o poștă că Roxana Ilie a purtat coronița de Miss! Chiar dacă anii au trecut, vedeta se ține de nota zece! Argument: imaginile de la mare cu ea, pe care CANCAN.RO vi le prezintă, în exclusivitate. Și nu e totul: pozițiile incendiare în care s-a afișat pe șezlong au aprins imaginația masculilor din jurul ei!

Roxana Ilie și-a luat o meritată vacanță, în plin sezon estival, și a ales litoralul românesc. Către Mamaia au împins-o gândurile, așa că și-a făcut repejor bagajele, și-a luat iubitul și dusă a fost. A prins vreme cum nu se putea mai bună! Soare cât cuprinde, apa caldă, numai bună de bălăceală.

A înnebunit o plajă întreagă!

Spectacolul incendiar este gata să înceapă! Roxana s-a întins pe șezlong, iar formele sale apetisante au atras, din prima, privirile. A stat lungită o vreme, dar a venit vremea schimbării!

O altă poziție, o altă perspectivă. Costumul de baie a jucat, și el, rolul lui. Slipul minuscul i-a scos în evitență formele, iar, când Roxana și-a destins picioarele, plaja a ”leșinat”. A stat așa o perioadă, pentru ca bronzul să se așeze uniform pe trupul ei bine lucrat. Dar cât să înnebunești o plajă întreagă? Fosta miss a schimbat poziția, iar masculii s-au mai relaxat.

Iubitul a schimbat, imediat, câteva vorbe cu ea, timp în care Roxana s-a ridicat de pe șezlong. Avea să se întindă din nou și, din când în când, să facă drumul până la apă, pentru nelipsita baie în mare.

Roxana Ilie, de pe podiumul Miss la evenimente caritabile

Roxana Ilie s-a remarcat în anul 2008, atunci când câștiga trofeul Miss Litoral. Mai are în palmares și trofeul de Miss Earth Romania 2009. Timpul a trecut, Roxana s-a reprofilat. Se implică în diferite evenimente caritabile.

”Africa m-a marcat imens de mult. Am trăit niște experiențe foarte ciudate acolo. Începând de la mâncat, dormit, îmbrățișat copii care erau plini de infecții care supurau și așa mai departe, dar bucuria mea sufletească este pentru că am acordat ajutor medical unui număr de 3-4.000 de copii și pe lângă asta am hrănit aproape 20.000 de oameni.

A fost o muncă titanică. Am dormit undeva la 3-4 ore pe noapte, dar a meritat”, avea să povestească Roxana.

„Printr-o familie din Dakar care are o organizație caritabilă în Senegal. Am fost undeva la 400 de kilometri de Dakar, într-un sat micuț", a dezvăluit ea.

Roxana Ilie adoptă, de ceva timp, și un stil de viață sănătos. „Vegan e mult spus. Sunt lacto-ovo-vegetariană în acest moment. Probabil am să încerc să merg spre latura vegană.

Experiența din Africa nu m-a făcut să fiu vegetariană, aș fi ipocrită să spun că sunt vegetariană din cauză că iubesc animalele, deorece îmi place aurul, îmi plac diamantele, iar copiii mor în Africa pentru ele. Așa că sunt vegetariană pentru sănătatea mea”, mărturisea Roxana Ilie.

