Roxana Iliescu, clipe de coșmar: “A murit cu capul la picioarele mele!”

Invitată la show-ul “Stăpânii vedetelor”, Roxana Iliescu a povestit cât de mult au ajutat-o animalele să scape de timiditate. A iubit enorm o cățelușă, care, din pacate, și-a dat ultima suflare într-un incendiu. Au urmat, ulterior, clipe grele pentru vedetă.

“Eu eram foarte introvertită şi timidă şi nu ştia mama ce să îmi mai facă. Şi au zis să îmi ia un animal, culmea, tot adoptat a fost. Deci, un an avea când l-am luat și într-adevăr viaţa mea s-a schimbat pentru că câinele ăla era langă mine şi a fost lângă mine… E cu durere acolo şi cu rană că, la un moment dat, noi am avut un incendiu în casă şi a stat lângă mine, la picioarele mele. Eu eram pe fereastră, nu ştiam că ea e jos. Jos ea nu a mai avut aer şi, din păcate, a murit aşa, deci a murit cu capul pe picioarele mele. Și, îţi dai seama, aveam 14 ani și mi-a fost foarte greu să gestionez şi starea de vinovăţie că eu nu mi-am dat seama că ea era acolo, atunci când m-au luat pe mine să iau şi câinele.

Și, cumva, mi-am zis “dar de ce ai fost atât de bună?” Că ea vedea uşa, fiind jos, că acolo nu era fum. Eu eram în stratul de fum, ea era jos unde nu era fum, în schimb erau gaze. Deci ea a murit înainte. Dar ar fi putut să iasă pe uşă cum a ieşit câinele mamei mele. A stat cu mine pentru că simţea că eu sunt în primejdie. Şi mi-a fost foarte greu. Într-un final am luat un alt câine, dar nu poate să umple golul. Adică ce lasă un astfel de gol, nu poate să umple un alt animal. M-a marcat acel moment, cumva nu am înţeles sensul sacrificiului ei. Că dacă ar fi putut să mă salveze, întelegeam, dar ea simţea că e în primejdie și a decis să moară alături de mine, dar eu nu am murit. Eu nu am simţit că ea e acolo”, a spus Roxana Iliescu.