Roxana Vancea, anunț neașteptat după 3 ani de căsnicie cu Dragoș Paiu. Ce se întâmplă între cei doi

Roxana Vancea și Dragoș Paiu sunt căsătoriți de trei ani. Bruneta a devenit pentru prima dată mămică în urmă cu trei luni. Tânăra se obișnuise deja cu acest rol și asta pentru că soțul său mai are un băiețel din prima căsătorie de care aceasta a avut întotdeauna grijă. Viața cu doi copii nu este deloc ușoară, iar recent, în cadrul unui interviu vedeta a povestit cum merg lucrurile în familia lor.

Roxana Vancea a renunțat ușor, ușor la aparițiile publice și a decis să își concentreze atenția pe viața de familie. Mai mult decât atât, de când fiul său a venit pe lume, tânăra are programul din ce în ce mai încărcat.

Fosta iubită a lui Mihai Bendeac a reușit să găsească un bărbat cu care și-a construit o familie frumoasă, însă recunoaște că lucrurile între ei nu sunt întotdeauna roz. Deși mai există momente tensionate, de dragul copiilor, cei doi trec peste micile care mai apar.

„Copiii de multe ori ne-au unit decât să ne dezbine, adică au fost foarte multe chestii în care, în mod normal, m-aș fi certat cu el, i-aș fi dat cu ceva în cap și prin faptul că erau copii ziceam că discutăm mai târziu, dar nu mai discutăm, o lăsăm așa, trece de la sine”, a spus vedeta, pentru un post de televiziune, potrivit Wowbiz.

În ceea ce privește responsabilitățile fiecăruia, Roxana Vancea dezvăluie faptul că Dragoș se implică în educația micuților și petrece foarte mult timp cu ei.

„Eu sunt de părere că bărbatul trebuie să meargă la vânătoare și mai târziu se joacă cu copii. Nu fug de responsabilități, chiar îmi place să mă joc cu piticul, doar că atât cât îmi permite timpul. Încerc pe cât posibil să-i ofer și ei libertatea de care are nevoie”, a declarat Dragoș Paiu, în cadrul aceluiași interviu.

În ceea ce îl privește pe micuțul Zian, cei doi sunt destul de stricți și asta pentru că nu îl pot lăsa pe cel mic să facă tot ceea ce vrea.

„Eu sunt omul regulilor, copii trebuie să aibă reguli, nu să fie lăsați așa de capul lor. În momentul în care nu mă ascultă, intervine Dragoș. El e mai impunător. E categoric, e vocea impunătoare de bărbat”, a mai spus vedeta.

Ce spunea Roxana Vancea despre perioada în care era însărcinată

Roxana Vancea nu a avut parte de transformări șocante ale siluetei, în timpul sarcinii, însă este adevărat faptul că acumulase doar câteva kilograme. Mai cu seamă, cinci kilograme. În perioada aceea, talia ei crescuse de la 60 cm la 85 cm.

„Nu mă simt însărcinată, n-am simțit până acum, sper să nu simt nici în astea trei săptămâni pe care le mai am. Aveam vreo 60 de centimetri în talie înainte de a rămâne însărcinată, acum am 85 de centimetri, la 35 de săptămâni. Am mâncat, dar deloc dulciuri. Am pus doar cinci kilograme, am 52 de kilograme acum, din care peste 2 kilograme are bebelușul. Am cumparat chestii pentru bebe. Nu am emoții, sunt mai mult curioasă, dar mama și soacra abia așteaptă să nasc să mă ajute”, a declarat Roxana Vancea la o emisiune TV, înainte să nască.