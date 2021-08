Roxana Vancea dezvăluie câteva kilograme a acumulat până acum. Bruneta nu se abţine de la mâncare!

Roxana Vancea dezvăluie câteva kilograme a acumulat până acum. Bruneta reuşeşte să uimească pe toată lumea cu silueta ei, deşi este însărcinată în şase luni. Mai mult, medicul i-a interzis să mai facă mult sport, însă deocamdată corpul său nu a suferit prea multe transformări.

În viitorul apropiat, Roxana Vancea va aduce pe lume primul său copil. Vedeta s-a obişnuit deja cu acest rol, având în vedere că până acum a avut grijă de băieţelul partenerului său cu care are o relaţie extrem de frumoasă.

Deşi sarcina brunetei este destul de evoluată, cei care nu ştiu cu siguranţă nu ar observa la prima vedere. În primele luni de sarină, vedeta a mărturisit faptul că a pus pe ea doar 800 de grame, însă la două luni distanță, aceasta a explicat faptul că au apărut unele modificări. Asta şi din cauza schimbărilor din alimentaţie, mai explică bruneta.

Totodată, lipsa sportului se simte, în prezent Roxana Vancea limitându-se doar la un singur exercițiu. Vedeta a dezvăluit în cadrul unui interviu recent faptul că în ultimele luni a acumulat aproximativ trei kilograme.

„Am luat 3 kilograme în sarcină. Aveam 47 și acum am 50. Mânânc toată ziua, tot ce vreau. Și mănânc mult. Dacă vedeam că se depune, nu mai mâncam, dar când am văzut că nu, am început să mănânc. Nu mă mai antrezez ca înainte, merg o oră pe bandă, la recomandarea medicului. Îmi antrenez însă toate clientele”, a spus Roxana Vancea, potrivit vorbestelumea.protv.ro.

Cum au aflat părinţii Roxanei Vancea de sarcina fiicei lor

”L-am trimis pe Milan să le spună părinților mei și nimeni nu înțelegea nimic. Pentru că nu știa să spună nici frățior, nici surioară. «Vine barza?», îl întreabă tatăl meu. «Da, o să vină barza», spune Milan. Așa i-am anunțat pe ei. Oricum se așteptau pentru că noi le-am spus că ne gândim la treaba asta. Am vorbit înainte cu Milan, înainte să ne apucăm, să fim siguri că și el își dorește un frățior sau o surioară. Și el concepea doar un frățior. Și îi spuneam că există posibilitatea să fie o surioară, dar am zis că vedem noi cum o dregem până atunci. Important e că mai vrei pe cineva în casă”, a declarat Roxana Vancea în cadrul emisiunii ”La Măruță”.

Sursă foto: Instagram