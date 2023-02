Roxana Vașniuc, țeapă de zile mari! A profitat de bunătatea ei și apoi s-a făcut nevăzut: „Am ajuns la capătul răbdării” 

De ceva timp, Roxana Vașniuc se confruntă cu o situație extrem de neplăcută. Un bărbat a profitat de bunătatea ei, a mințit-o luni de zile, iar apoi a lăsat-o cu ochii în soare. Blondina și-a luat o țeapă de zile mari și a rămas cu o pagubă serioasă. A cerut ajutorul urmăritorilor din mediul online pentru a-l găsi pe făptaș. Ce s-a întâmplat?

Roxana Vașniuc tună și fulgeră în mediul online. Blondina le-a povesti urmăritorilor săi tot ce a pățit. Se pare că un bărbat a profitat de bunătatea ei, iar apoi i-a dat țeapă. Mai exact, bărbatul locuia de ceva timp cu chirie în una din locuințele acesteia. Deși trebuia să plătească chiria în fiecare lună la aceeași dată, acesta a inventat tot felul de scuze și a cerut în repetate rânduri amânare plății.

Fiind o fire înțelegătoare și având încredere în oameni, Roxana Vașniuc i-a dat credit și a acceptat să amâne plata. Însă, schema s-a repetat luni în șir, iar în cele din urmă bărbatul s-a făcut nevăzut, lăsându-o pe blondină fără niciun ban.

„Am ajuns la capătul răbdării! În viața când ești bun și înțelegător, ești luat de prost și păcălit! Vreau să trag un semnal de alarmă în mediul online și bineînțeles, să sesizez autoritățile! Acest om are luni bune de când nu mi-a plătit chiria și utilitățile!”, a povestit Roxana Vașniuc, pe Facebook.

(CITEȘTE ȘI: ROXANA VAȘNIUC A IEȘIT MULATĂ TOATĂ, IAR IUBITUL N-A AVUT NIMIC DE OBIECTAT! „REGINA BARTERULUI” CIRCULĂ CU O MAȘINĂ DE „DOAR” 50.000 DE EURO!)

Roxana Vașniuc, tepuită de chiriaș

După ce a amânat plata chirie mai multe luni, bărbatul a decis în cele din urmă să dispară de tot. Acesta a blocat-o pe Roxana Vașniuc pe rețelele sociale și a dispărut. Blondina nu poate să mai dea de el și este disperată. Pe lângă faptul că a fost lăsată fără bani, cu datorii mari la întrețineri, blondina nici nu mai poate intra în propria locuință. Chiriașul a fugit cu tot cu chei.

Roxana Vașniuc a tras un semnal de alarmă în mediul online și i-a rugat pe ineteranuți să o anunțe dacă îl știu pe individ. De asemenea, i-a și pus în gardă ca altcineva să nu mai pățească precum a pățit-o ea. Blondina nu va lăsa lucrurile așa și va duce totul în fața autorităților.

„M-a tot rugat să-l înțeleg pentru că îi e greu, că are probleme, dar e om serios și va plăti! Până când iată, m-a blocat pe Facebook, pe telefon, nu am cheia de la apartament etc! Sunt convinsă că mai sunt oameni păgubiți și cu siguranță vor mai fi! Există și contract înregistrat la ANAF (dovezi audio și foto)”, a mai spus Roxana Vașniuc.

(VEZI ȘI: ROXANA VAȘNIUC VREA SĂ DEVINĂ DIN NOU MAMĂ: „ACUM ESTE MOMENTUL”)