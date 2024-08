RTV a dat lovitura cu FCSB! Ce s-a întâmplat în timpul meciului cu echipa austriacă LASK Linz

Joi, 29 august 2024, a fost o zi importantă pentru jucătorii echipei FCSB. O țară întreagă a urmărit meciul calificării roș-albaștrilor în grupele Europa League la România TV. După negocieri la sânge cu posturile TV concurente, Gigi Becali, finanțatorul roș-albaștrilor, a bătut palma cu România TV – care a cumpărat drepturile de televizare. Ce s-a întâmplat în timpul meciului cu echipa austriacă LASK Linz.

Cu o seară în urmă, postul de televiziune România Tv a transmis în exclusivitate meciul dintre FCSB și echipa austriacă LASK Linz. Roș-albaștrii lui Gigi Becali au învins pe teren propriu – scor 1-0 – calificându- se astfel în Europa League, competiție în care a evoluat ultima dată în urmă cu 7 ani. NU RATA: Cauza morții fotbalistului Juan Izquierdo s-a aflat. De ce s-a prăbușit pe teren, la doar 27 de ani

România TV, lider absolut de audiență

Meciul a fost transmis în direct pe România TV, televiziunea care a negociat la sânge drepturile de televizare cu Gigi Becali, patronul FCSB, însă nu înainte de a refuzat oferta celor de la Pro TV. Reamintim că meciul dintre FCSB și LASK Linz în retur (scor 1-1) a fost transmis pe platforma de streaming online Voyo (care aparține celor de la PRO). Același lucru ar fi trebuit să se întâmple și pentru meciul care i-a asigurat echipei FCSB calificarea în faza principală din Europă League, însă negocierile au fost câștigate de România TV.

După calificarea în faza ligii Conference League, pe pagina de Instagram a echipei FCSB, reprezentanții au încărcat o fotografie în care anunță victoria roș-albaștrilor: ”UEFA Europa League, we are back” (n.r. ”UEFA Europa League, am revenit”), se arată în postarea de pa pagina de Instagram a echipei lui Gigi Becali. VEZI ȘI: Gigi Becali a făcut un nou accident în Pipera! Informații despre starea latifundiarului

Reaminti că echipa finanțată de Gigi Becali a participat ultima dată în Europa League în 2017/2018. FCSB a fost învinsă atunci – în șaisprezecimile competiției – de Lazio în returul de pe terenul propriu al italienilor (scor 5-1).

Victoria roș-albaștrilor a fost lider absolut de audiență la nivel național cu o cotă de piață de 17,8 la sută, devansând marile televiziuni concurente. Mai mult de atât, este prima dată în ultimii 11 ani când România TV transmite un meci de fotbal. Ultimul meci transmis de televiziune a fost în anul 2014, manșa tur a barajului de calificare a Campionatului Mondial – meciul Grecia – România (scor 3-1).

COTĂ DE PIAȚĂ MECI INTERVAL 21:30-23:30, NAȚIONAL

1. ROMÂNIA TV – 17,8 %

2. PRO TV – 11,5 %

3. KANAL D – 11,5 %

4. ANTENA 1 – 10,2 %

5. HAPPY CHANNEL – 4,4%