Ruby și-a cumpărat casă cu banii jos: „Sunt atât de fericită, nici nu realizez”. Fratele ei mai mic a criticat-o dur: „E frivol”

Oficial, lui Ruby îi merge foarte bine! Săptămâna trecută, artista și-a lansat un nou single, care a intrat deja în topurile muzicale românești, și, recent și-a cumpărat casă în București. Vedeta a făcut mărturisiri despre cel mai recent vis devenit realitate. Și, la un moment dat, ea a dezvăluit că fratele său mai mic a cam certat-o pentru cel mai nou videoclip. Andrei Grigore are 10 ani.

Invitată în platoul de la “’Neatza cu Răzvan şi Dani”, Ruby a făcut public anunțul potrivit căruia, ea a reușit să își cumpere o casă. Locuința a fost achiziționată cu bani cash, iar alături de ea se bucură enorm și bunica sa, pe care o iubește foarte mult. Cântăreața are o relație specială cu bunica ei.

„Mi-am luat casă, bucurați-vă pentru mine. Sunt așa de fericită, încă nu realizez. Și bunica mea e fericită, pentru că zicea mereu să nu mai dăm banii pe chirie, pentru că noi nu suntem din București. Acum trebuie să mă duc la parchet…”, a declarat Ruby la “’Neatza cu Răzvan şi Dani”.

Recent, artista și-a făcut un nou tatuaj. Desenul a fost realizat pe spate.

În cadrul interviului, carismatica Ruby a dezvăluit că, deși ea e foarte mulțumită de clipul celei mai noi melodii, fratele său nu îi împărtășește părerea. Andrei Grigore i-a zis că acesta este „frivol”. Mai mult, puștiul i-a interzis să mai facă publice imagini cu el pe rețelele de socializare, pentru că nu vrea să devină persoană publică.

„Fratele meu a spus că videoclipul e frivol. Lui nu-i place foarte mult piesa. Are 10 ani. (…) .El nu vrea să știe lumea că e fratele meu, nu vrea să fie cunoscut și mi-a cerut s nu mai pun poze cu el (…). Ce-a vrut să spună artistul în aceste imagini: că viața e frumoasă, că merită trăită frumos”, a spus cântăreața în cadrul matinalului de la Antena 1.

„Adu-l aici să-l angajăm”, a reacționat Dani Oțil în momentul în care a auzit că frățiorul artistei folosește cuvântul „frivol” la 10 ani.

Părinții lui Ruby sunt despărțiți și sunt plecați la muncă în străinătate

În urmă cu mulți ani, părinții cântăreței au divorțat. În vârstă de 29 de ani, Ruby are un frate vitreg, care are 10 ani și este din partea tatălui. Deși inițial, ea nu a fost încântată că are un frățior, în prezent, ea nu își poate imagina viața fără simpaticul Andrei Grigore.

„Ne intelegem foarte bine, il iubesc maxim. Ne vedem destul de des, pentru ca el sta cu mamaie si atunci cand ea vine la mine il ia si pe el. Avem o relatie foarte buna, apropiata. Este un pusti grozav”, ne-a mai declarat Ruby într-un interviu mai vechi.

Ruby s-a născut pe 28 ianuarie 1989 în Medgidia. Ea este o cântăreaţa foarte cunoscută pe piaţa muzicală din România, piesele acesteia ajungând mai tot timpul în topurile muzicale. Printre acestea se numără:

„Stinge lumina”, „Nu caut iubiri”, „Îți mulțumesc”. – piesă la care a colaborat cu artistul A.U.