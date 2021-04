Ruptura este definitivă! Nu există nicio șansă de împăcare între Alex Velea și Lino Golden. „Niciodată. Nu sunt iertător”

Mulți dintre fanii lui Alex Velea și cei ai lui Lino Gloden încă speră la o împăcare între cei doi. Însă acest lucru pare imposibil de realizat, cel puțin după spusele iubitului Antoniei. Alex Velea nu este o persoană iertătoare și spune că nu oferă niciodată a doua șansă.

Ruptura dintre Alex Velea și Lino Golden i-a întristat pe mulți. În urma unor conflicte, cei doi au luat-o pe drumuri separate și au dat uitării legătura pe care o aveau. Dacă unii încă sperau la o împăcare, se pare că acest lucru este imposibil. Alex Velea a vorbit în cadrul unei emisiuni despre cum tratează persoanele care l-au dezamăgit.

Artistul a declarat că nu poate ierta oamenii care l-au dezamăgit sau înșelat. Mai mult, acesta spune că niciodată nu oferă a doua șansă, nimănui. (CITEȘTE ȘI: CĂTĂLIN MOROȘANU ÎL AVERTIZEAZĂ PE ALEX VELEA ÎN PRIVINȚA LUI ZANNI. FAIMOSUL ESTE DE PĂRERE CĂ ACESTA ÎL VA DEZAMĂGI: „O SĂ TE MUȘTE”)

„Și ce dacă am fost dezamăgit? Mai bine. Asta mă face să fiu puternic, mai tare și să mă gândesc mai profund asupra unor lucruri. Dumnezeu să-i ierte pe cei care m-au dezamăgit. Am spus ce era de spus. Nu pot să iert falsitatea, închipuirea, mai multe. Nu sunt iertător. Nu prea dau a doua șansă. Niciodată. Nu există așa ceva.”, a declarat Alex Velea.

„Ciorba reîncălzită nu mai este bună”

Alex Velea se ghidează după zicala: ciorba reîncălzită nu mai este bună. Cântărețul spune că nu poartă pică, nu rămâne ancorat într-un conflict sau o dezamăgire, însă este sigur că după o astfel de întâmplare lucrurile nu se pot întoarce la felul cum erau, indiferent de cât de mult timp ar trece. (VEZI ȘI: LINO GOLDEN, UN NOU ATAC SUBTIL LA ADRESA LUI ALEX VELEA. CE I-A TRANSMIS CELUI CARE I-A ADUS CELEBRITATEA)

„Niciodată. Ciorba reîncălzită nu mai este bună. Nu mai ești copil când îți arde de prostii. Îți asumi când ești copil, trebuie să vezi în ce ape te scalzi. Nu cred că am greșit ca și copil. Dacă am greșit îmi cer iertare. Am avut coloană vertebrală de când eram puști, chiar dacă am avut flexibilitate mare. Ai mei m-au crescut cu niște principii la care nu am renunțat, tocmai de-asta m-am certat cu multă lume”, a mai spus Alex Velea.