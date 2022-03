Ruptură între Iftime și Croitoru: „Îi dau drumul mâine dacă vrea să plece!”

Ratarea incredibilă a play-off-ului de FC Botoșani în acest sezon, a dus la răcirea relațiilor dintre Valeriu Iftime și Marius Croitoriu.

„Îi dau drumul mâine. Îi dau drumul dacă vrea să plece. Nu îl țin. Cred că l-am gonflat foarte tare pe Marius Croitoru. El are nevoie de rezultate, de multe lucruri. Dacă vrea să plece de la mine, îi dau drumul. Dacă are un loc mai bun în altă parte, de ce să nu plece. Eu zic că nu pleacă pentru că îi știu situația,are copiii la școală, are lucrurile lui de organizat și cred că rămâne la Botoșani încă doi ani. Dacă vrea să plece cu adevărat, eu nu îl țin”, a declarat Valeriu Iftime într-o intervenție la Sport.ro.

Finațatorul FC Botoșani a spus că în cazul unei despărțiri de Croitoru, primul tehnician contactat va fi fostul selecționer Mirel Rădoi.

„Dacă ar spune Marius că nu mai vrea să stea, primul pe care l-aș suna ar fi Rădoi. Îi dau cinci ani liber să facă ce vrea”, a conchis Valeriu Iftime.

Cu un singur punct „smuls” pe teren propriu cu CS Mioveni, scor 0-0, în ultimele trei etape ale „regularului” FC Botoșani a pierdut locul de play-off și va juca în play-out unde va lupta mentru menținerea în Liga 1.

Debutul FC Botoșani în play-out va avea loc luni, 14 martie, de la ora 18:00 pe „Municipal” cu Gaz Metan Mediaș