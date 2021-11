Ruxi de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, detalii picante. Cum a ajuns bruneta să se sărute cu tiktoker-ul Marius Elisei

Ruxi este una dintre cele mai controversate concurente de la „Bravo, ai stil! Celebrities”. Bruneta reuşeşte în fiecare ediţie să surprindă atât juriul, cât şi pe cei din faţa micilor ecrane. Într-una dintre gale, tânăra a reuşit să îi lase pe toţi cu gura căscată după ce s-a sărutat cu tiktoker-ul Marius Elisei.

Invitată recent în cadrul emisiunii „Prognoza modei”, găzduită de Irisha, Ruxi a povestit cum a ajuns să îl sărute pe Marius Elisei. Fanii săi s-au întrebat cum bruneta s-a gândit la un asemenea scenariu.

Se pare că, de dragul emisiunii, Ruxi a decis ă ducă până la capăt tematica propusă, respectiv cea a nunții.

„A fost simplu. Aveam gală de nuntă. Trebuia să fim mire și mireasă și tot ce mi-a venit în cap a fost dansul miresei și sărutul, la final. Și am zis ok, o facem ca la carte. Facem cum trebuie să fie. I-am zis înainte: ‘Nu te reții cu nimic! Facem sărut de filme’.”, a declarat Ruxi, în emisiunea amintită.

Cum se înțelege Ruxi cu Viviana Sposub, în spatele camerelor?

În ceea ce priveşte relaţia brunetei cu Viviana Sposub, aceasta a explicat faptul că nu este încântată, dar nici nu o deranjează prezența ei în emisiune. Pentru că de-a lungul timpului au s-a zvonit faptul că vloggerița a fost cea care a scos la iveală detalii neștiute din trecutul iubitei lui George Burcea, cu această ocazie Ruxi a ţinut să lămurească subiectul.

„Da, acolo am greșit, trebuia să mă „conțin”, dar sunt prea sinceră și mi-a scăpat. Fața m-a trădat. Hai să fim serioși, n-am scos nimic la iveală, viața personală era deja scoasă de toată presa. Nu am scos-o eu. Nu am ce să mai vorbesc despre acel subiect.”, i-a povestit Ruxi Irishei.

Cât despre relația pe care o are în prezent cu Viviana, în spatele camerelor, Ruxi a dezvăluit: „Irisha: -Relația voastră din afara platoului de ce natură este?

Ruxi: -Bună!, bună! Nici înainte nu ne sunam.”, a încheiat Ruxi, în cadrul aceleiași emisiuni.

Sursă foto: Instagram