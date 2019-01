S-a aflat abia acum! El este actorul care l-a salvat de la moarte pe Florin Busuioc. Mărturii înfiorătoare

“Prieteni, n-am spus nimic până acum pentru că am considerat, și consider în continuare, că lucrurile mărunte care fac diferența dintre Viață și Moarte trebuie să rămână ascunse, discrete, lăsate acolo unde s-au întâmplat, așa, ca într-o taină. Taină, ce frumos cuvânt! 🙂 M-ați copleșit cu mesajele voastre! Sunt sigur că fiecare dintre voi ați fi făcut la fel! Uite, Dragoș Câmpan de exemplu, regizorul spectacolului nostru și coleg cu noi, a stat alături de mine tot timpul, și ne-am încurajat unul pe altul, și am plâns și ne-am înțeles din priviri, și chiar dacă știam și vedeam că e super grav nu ne-am pierdut, nu ne-am oprit și am făcut și am numărat împreună manevra: 1 și 2 și 3 și 4 și 5… și tot așa vro 7, 8 minute până a venit echipa Smurd. Echipă de SUPERPROFESIONIȘTI. Țineam foarte mult să precizez lucrul ăsta. În fine… Fiți buni, mă! Fiți buni! Restul e Viață, cu bune și cu mai puțin bune! Așadar, SUS CU VIAȚA! Iar acum plec să alerg! Să auzim de bine. ♥️”, a scris recent Bogdan Talașman pe pagina sa oficială de Facebook.

Florin Busuioc, mărturii emoționante în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță

Prezent în emisiunea moderată de Cătălin Măruță, Florin Busuioc a făcut mărturii emoționante din seara tristă, dar și despre revenirea lui la TV: “S-a repezit spre mine colegul Bogdan Talaşman, care mi-a făcut resuscitare, a durat ceva până a venit şi echipajul SMURD, care a preluat toată treaba. După aceea am fost dus la spital şi a fost bine. (…). Faptul că m-am întors la «Vremea» a însemnat foarte mult pentru mine, mi-am demonstrat că pot să fac asta. Nu numai că mi-am demonstrat mie că pot să fac asta, dar se pare că am demonstrat tuturor, pentru că a venit un val atât de mare de mesaje, de simpatie, de aprecieri încât n-am putut să-i fac față. Mi s-a părut copleșitor că toata lumea dădea mesaje pe site, pe Facebook, peste tot. Lucrurile astea te obligă să îți vezi de treaba ta, să o faci bine în continuare și nu e chiar atât de simplu să duci în spate atâta simpatie”.

Florin Busuioc – biografie

Florin Busuioc s-a născut pe 19 mai 1962 în Hunedoara. El a copilărit și aici, dar și în satul Şoimăreşti, judeţul Neamţ. Carismaticul artist este cunoscut mai mult ca om de televiziune decât ca actor. Toate acestea deși, visul de a deveni actor este cel care l-a adus în București. “Busu”, așa cum este cunoscut de public, și-a făcut debutul în televiziune în 1996, iar în anul 2010, a fost desemnat drept cel mai bun prezentator meteo de către Societatea Europeană de Meteorologie.

“Am început la TVR, cu o emisiune pentru copii, «Tip-Top Minitop», la care am ajuns făcând un film pentru TVR, o poveste ţăcănită cu o pisică scăpată printr-un hotel. Mă rog, era foarte drăguţ filmul. M-au remarcat producătorii de la «Tip-Top Minitop» şi mi-au propus să fac asta. A durat câţiva ani emisiunea, am mai făcut o emisiune în paralel, tot acolo, la TVR, tot pentru copii. Emisiunea a continuat şi după ce am plecat eu.”, a declarat prezentatorul TV pentru adevarul.ro.

În prezent, Florin Busuioc se află la al doilea mariaj. El este căsătorit de mai mulţi ani cu Liliana, împreună cu care are două fiice: Natalie şi Catinca. Prima soție, Marieta Busuioc, care i-a fost alături din 1991 până în 2008 i-a dăruit un băiat. Acesta se numește Florin Busuioc Jr.