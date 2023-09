S-a aflat adevăratul motiv pentru care Prințul Harry chelește. Are legătură cu Meghan Markle

Documentarul mult așteptat al Ducelui de Sussex de pe Netflix, Heart of Invictus, a fost lansat pe platforma de streaming miercuri, 30 august 2023, însă un detaliu nu avea cum să le scape celor care au văzut deja pelicula. Calviția Prințului Harry a început să fie tot mai evidentă, iar experții au găsit o posibilă cauza pentru care Ducele a ajuns să chelească.

Miercuri, 30 august 2023, documentarul Heart of Invictus, care detaliază perioada premergătoare Jocurilor Invictus din 2022, în care atleții veterani de război răniți, din întreaga lume, au concurat într-o serie de evenimente sportive, a fost lansat pe Netflix, moment așteptat cu sufletul la gură de o întreagă comunitate.

Care este, de fapt, adevăratul motiv pentru care prințul Harry a chelit

Se poate spune că aspectul fizic al prințului Harry nu a avut cum să treacă neobservat, mai ales că unii dintre cei care au vizionat documentarul au încins adevărate discuții în mediul online, pe seama cheliei prințului. Mulți chiar l-au caracterizat pe Harry ca fiind un bărbat neîngrijit.

Potrivit expertului Spencer Stevenson, chelia prințului Harry ar putea avea de-a face și cu anumite perioade tensionate din viața de cuplu, dar și cu înstrăinarea de familia sa regală: „Căderea părului lui Harry este categoric chelie de tip masculin, deci deja se subțiază din cauza genelor sale. Cu toate acestea, din cauza cantității mari de stres prin care trebuie să fi trecut în ultimii ani, având de-a face cu toată expunerea din jurul lui și a vieții sale, aceasta va fi avut cu siguranță un impact negativ asupra părului său. Cu siguranță, relația cu familia sa înstrăinată nu îl ajută”, a declarat Spencer pentru publicația Dailystar.

Totdată, Spencer Stevenson a mai spus că prințul Harry este conștient de aspectul inestetic al cheliei sale, motiv pentru care apelează la tot felul de trucuri pentru a masca lipsa părului, de exemplu, folosirea fibrelor Nanogen.

„El ajută în mod clar la îmbunătățirea aspectului părului său prin utilizarea fibrelor Nanogen, care sunt o armă a celebrităților pentru a masca pierderea părului”, a mai spus Spencer Stevenson.

În documentarul Heart of Invictus, Harry a abordat relația complexă cu familia sa, în timp ce a vorbit deschis despre viața sa, după moartea mamei sale, prințesa Diana. Prințul a făcut ceea ce a părut a fi o referire subtilă la adresa membrilor familiei sale, care au fost înstrăinați de el de când a renunțat la statutul de membru al familiei regale, în ianuarie 2020.

„Cea mai mare luptă pentru mine a fost că nimeni din jurul meu nu m-a putut ajuta cu adevărat. Nu am avut acea structură de sprijin, acea rețea sau acel sfat de specialitate pentru a identifica ce se întâmpla de fapt cu mine”, a spus Ducele de Sussex.

Aducând în discuție moartea mamei sale, Harry a adăugat că nu a fost capabil să mai simtă niciun fel de emoție timp de mulți ani și a avut dificultăți în a procesa ceea ce s-a întâmplat.

„Nu am fost în stare să plâng, nu am fost în stare să simt. Abia mai târziu, la 28 de ani, am început să exteriorizez o parte din sentimentele neexprimate până atunci. Apoi a fost haos. Emoțiile mele erau împrăștiate peste tot și mă întrebam mereu cum aș putea să stăpânesc toată această dezordine din viața mea„, a mai spus Ducele de Sussex.