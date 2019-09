S-a aflat adevărul! De ce s-au despărțit, Cosmin Isăilă și Carmen de la Sălciua: „De o lună…”

Carmen de la Sălciua s-a despărțit de iubitul ei. După divorțul de Culiță Sterp, artista și-a refăcut viața alături de Cosmin Isăilă, însă acum cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Acum fostul iubit al artistei, a dezvăluit de ce s-a ajuns la despărțire.

Cosmin Iăsilă a precizat că un factor negativ în relaţia lor l-a reprezentat faptul că în ultimul timp s-au văzut foarte rar, ca urmare a proiectelor în care este implicat fiecare. Se pare că, lucrurile începuseră să nu mai meargă între ei, așa că au decis împreună ca fiecare să meargă pe drumuul său.

„Ne cunoşteam de foarte mult timp, încet, încet, ne-am apropiat şi am ajuns să avem o relaţie frumoasă. Am fost împreună 1 an şi 3 luni. Ea terminase. Într-adevăr au fost momente, i-am fost aproape, a fost şi frumos.

Dar de o lună s-a răcit relaţia, în august ne-am văzut foarte puţin. Pe timpul iernii eu am avut mai puţină treabă şi am putut să merg cu ea la evenimente, s-a produs încet, încet această răcire a noastră. Eu cu ea am mai discutat şi, în ultimul timp, mai aveam discuţii ca în orice cuplu că nu mai merge, nu mai e bine, nu ne sincronizam în ultimul timp”, a spus Cosmin Isăilă în cadrul unui interviu TV.

Carmen de la Sălciua, operații estetice

Carmen de la Sălciua este o femeie frumoasă şi o artistă cu mult talent.Trebuie, însă, să recunoaştem că vizita pe care a făcut-o medicului estetician este şi ea una care şi-a pus accentul enorm în schimbarea îndrăgitei artiste. Nasul operat, intervenţie făcută din cauza unor probleme de sănătate, spune artista, buzele injectate, pomeţii mult mai proeminenţi sau sprâncele perfecte, toate acestea au transformat-o pe Carmen de la Sălciua în diva de astăzi.