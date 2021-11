S-a aflat! Adevărul din spatele relației lui Benone Sinulescu și Irina Loghin: ”Dacă iubirea a fost ascunsă, să rămână așa”

Benone Sinulescu s-a stins din viață la 84 de ani și a lăsat în urmă o avere imensă. Peste 100 de cântece au rămas amintire în urma regretatului artist. Stadioane întregi se umpleau la vestea că Irina Loghin și Benone Sinulescu urmează să cânte împreună. Cei doi au cântat împreună de multe ori, iar duetul dintre cei doi era emblematic pentru muzica populară. Iată care este adevărul, de fapt, din spatele scenei.

Benone Sinulescu și Irina Loghin au susținut numeroase concerte împreună, însă povestea duetelor este surprinzătoare. În trecut, regretatul interpret de muzică populară a dezvăluit circumstanțele în care a ajuns alături de Irina Loghin:

”Pe Irina Loghin am întâlnit-o când eram deja vedetă. Ea şi cu Maria Ciobanu au dat concurs, eu nu am dat. Te referi cum au început duetele cu Irina Loghin sau te referi la… altceva? Ideea cu duetele a fost a mea, deşi ea a spus că ideea a fost a ei. Am cântat la Ateneul Român cu ea şi am avut un succes imens şi ni s-a suit la cap. Dacă iubirea a fost ascunsă, să rămână aşa. Nu a fost… că dacă ar fi fost… nu am avut nimic serios cu ea. Am trăit o poveste artistică… şi de dragoste, că melodiile au fost şi de dragoste.”, spunea Benone Sinulescu în trecut, potrivit libertatea.ro.

Irina Loghin: ”Avem amintiri pe care nu ni le poate lua nimeni”

După mulți ani în care au încântat inimile românilor, drumurile lor aveau să se despartă. Benone Sinulescu s-a retras la casa din Arad, iar întâlnirile dintre cei doi deveniseră tot mai rare. Acum, după moartea artistului, Irina Loghin a rămas cu amintiri și regrete:

”Regret plecarea dragului și bunului meu coleg, Benone Sinulescu, artistul special alături de care am pornit pe drumul cântecului, împărțind bucurii și tristeți!

Cu Benone am adunat stadioane întregi, ne-am bucurat de succes și de dragostea publicului din toată țara! Avem melodii de referință împreuna și amintiri pe care nu ni le poate lua nimeni! Benone Sinulescu este un simbol al românilor și artistul pentru care și veșnicia se înclină! Plânge Siriul și țara întreagă! Rămas bun, dragul meu coleg!”, a scris Irina Loghin pe pagina sa de Facebook.

