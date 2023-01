S-a aflat! Ce compromisuri a făcut Andrei Duban pentru soția sa: „Ea o să-mi pună capacul la mormânt!”

Andrei Duban, unul dintre cei mai îndrăgiți comedianți de la noi din țară a fost invitat recent Acasă la Măruță, unde a fost dureros de sincer, dar și incredibil de amuzant. Actorul și-a deschis sufletul și a vorbit despre carieră, dar și viața de tată și soț. Unul dintre cele mai emoționante subiecte a fost cel legat de soția sa, pe care o descrie ca pe o divinitate.

Andrei Duban a făcut mărturisiri inedite despre viața sa de burlac dinainte de căsătorie, dar și despre cum s-a schimbat atunci când a întâlnit-o pe Grațiela, cea cu care și-a unit destinul în 2011. Cei doi au o căsnicie fericită, iar rodul iubirii lor este Armin, fiul în vârstă de 11 ani.

Andrei Duban: „N-am fost ușă de biserică”

Andrei Duban i-a dezvăluit lui Măruță faptul că înainte de a se căsători a avut multe aventuri și că i-a plăcut viața de burlac, însă atunci când s-a pus problema de o căsnicie, actorul a tratat totul cu seriozitate. Comediantul spune că pentru el căsătoria a însemnat mult și că nu ar fi putut să facă acest pas doar „ca să fie”.

Până ce nu s-a simțit pregătit pentru acest lucru, Andrei Duban nu a pus piciorul în prag. Însă, viața avea să i-o scoată în cale pe Grațiela, cea cu care își împarte viața din 2011 și pe care consideră că i-a trimis-o Dumnezeu.

„Când m-am însurat am făcut multe compromisuri la viața mea. N-am trăit curat și frumos, n-am fost ușă de biserică. Să știi că orice ușă de biserică are nevoie de o clanță. Am avut multe partide. Toți spuneau: Mamă, du-te cu asta, nu vezi tasu cine e, ce averi, ce alea.

Bă nu știu, instinctul, Dumnezeu, cineva, îngerul meu păzitor a avut grijă și a zis: Băi, cu căsnicia nu face compromisuri. Până când n-am simțit eu că e aia care o să îmi pună capacul la mormânt, nu m-am însurat. Și bine am făcut!”, a dezvăluit Andrei Duban în podcast la Măruță.

Andrei Duban: „Această femeie am senzația că mi-a fost trimisă”

Andrei Duban a izbucnit în lacrimi în timp ce îi povestea prezentatorului despre soția sa. Actorul a dezvăluit că uneori simte că Grațiela i-a fost trimisă de sus și că cineva a făcut ca ei să-și unească destinele.

„Am senzația că această femei, acest om care este soția mea, mi-a fost trimisă. Cineva acolo sus, probabil mămica ei, cu cineva acolo sus, mămica mea, deși mama a apucat să fie la nuntă. Asta e mare lucru, a apucat să-și vadă nepotul, pe Armin, pe când mămica ei, nu. Cred că cineva acolo sus a uneltit pentru noi să ne întâlnească”, a mai adăugat Andrei Duban în fața lui Măruță.