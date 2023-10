S-a aflat! De ce nu mai poartă Meghan Markle inelul de logodnă de la prințul Harry. Ce s-a întâmplat cu bijuteria

Căsnicia Ducilor de Sussex este de ceva timp învăluită în mister. Speculațiile cum că cei doi ar fi în prag de divorț se împânzesc rapid, iar ultima ipostază în care a fost surprinsă Meghan Marke ar putea confirma că există anumite probleme în paradis. Care este, de fapt, motivul pentru care soția prințului Harry nu mai poartă inelul de logodnă pe deget.

Recent, Ducii de Sussex au devenit ținta speculațiilor referitoare la o posibilă destrămare a cuplului. Cei mai mulți cred că Meghan Markle și Harry se prezintă împreună la evenimente, însă doar de fațadă. Ce spun, de fapt, surse din apropierea celor doi soți, dar și care este motivul pentru care Ducesa nu mai poartă inelul de logodnă.

Ce s-a întâmplat cu inelul de logodnă pe care Meghan Markel l-a primit de la prințul Harry

Citește și: PRINȚUL HARRY, ROS DE GELOZIE! REÎNTOARCEREA LA HOLLYWOOD ÎI CLATINĂ CĂSNICIA CU MEGHAN MARKLE

Se pare că cele mai recente zvonuri au pornit de când Ducii de Sussex au participat la Jocurile Invictus 2023, un eveniment sportiv organizat de prințul Harry în onoarea militarilor răniți și bolnavi, unde cei mai vigilenți ochi au observat că de pe degetul lui Meghan Markle lipsește inelul de logodnă, bijuterie pe care prințul Harry i l-a dăruit în timpul cererii de căsătorie, în urmă cu 6 ani.

Potrivit presei străine, surse din anturajul ducilor de Sussex susține că inelul de logodnă al lui Meghan Markle ar fi ajuns la un bijutier, deoarece o parte din montură s-a desprins. Meghan a purtat în public inelul pentru prima dată în noiembrie 2017, când a fost oficializată vestea logodnei sale. La acea vreme, un apropiat al celor doi susținea că Harry a conceput singur inelul și că acesta ar avea mai multe trimiteri către familia sa regală, potrivit Eonline.

”Sunt încântată de primul evenimnt Invictus la care particip”

Inelul a fost realizat de Cleave and Company, care a fost bijutierul curții și medaliat al defunctei regine Elisabeta. Piatra centrală a piesei este din Botswana, pe care Harry a vizitat-o când era copil și unde cuplul a sărbătorit cea de-a 36-a aniversare a lui Meghan. Totodată, inelul are și două diamante exterioare, care provin din colecția personală a regretatei prințese Diana. La un an de la cererea în căsătorie, Meghan Markle și prințul Harry și-au oficializat relația și s-au căsătorit la Castelul Windsor. Ulterori, cei doi au devenit părinții prințului Archie (4 ani) și prințesei Lilibet (2 ani), cărora Meghan le-a făcut o urare specială în timpul apariției sale de la Jocurile Invictus 2023.

”La fel ca mulți dintre voi, este vorba despre familie, prieteni și despre comunitatea pe care Invictus a creat-o, pe care Fisher House a creat-o, așa că a trebuit să petrec puțin mai mult timp acasă pentru a-i aranja pe cei mici, pentru a lua milkshake-uri, pentru a lăsa copiii la școală, iar apoi să pot ajunge aici. Am aterizat acum câteva ore. Sunt încântată că primul eveniment la care am fost pentru Invictus este aici, cu voi toți”, a spus Meghan, care a ajuns la evenimentul din Germania după 4 zile de la începere.

Citește și: MEGHAN MARKLE E GATA SĂ ÎȘI ÎNCEAPĂ CARIERA POLITICĂ! S-A AFLAT POSTUL PE CARE ÎL VIZEAZĂ SOȚIA PRINȚULUI HARRY